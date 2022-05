Terraforming Mars è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store: Jotun e Prey sono i prossimi

un’altra settimana, Negozio di giochi epici Offre ai suoi utenti la possibilità di aggiungere un nuovo titolo (o più titoli a seconda della settimana) all’intera libreria di giochi per PC digitale Libero. E questa volta il gioco scelto recuperare MarteÈ un’avventura strategica e gestionale in cui dobbiamo riabilitare il pianeta Marte per renderlo abitabile per una nuova civiltà umana. Soprattutto, aggiungendo il titolo alla nostra collezione di Epic Games Store, manteniamo il gioco per sempre, con la possibilità di installarlo e giocarci tutte le volte che vogliamo, senza limiti.

Conferma i seguenti giochi gratuiti

recuperare Marte Ci offre la possibilità di indirizzare la trasformazione del Pianeta Rosso in un pianeta abitabile attraverso possibilità più che interessanti in termini di strategia e gestione delle risorse. “Le aziende stanno gareggiando per trasformare Marte in un pianeta abitabile, spendendo enormi quantità di risorse e utilizzando tecnologie innovative per aumentarne la temperatura, creare un’atmosfera che consenta il passaggio dell’aria e creare oceani acquosi. Con il progredire della bonifica, sempre più persone lo faranno migrare dalla Terra al Pianeta Rosso”, possiamo leggere Descrizione.





Per aggiungere Terraforming Mars alla nostra collezione non ci resta che accedere pagina del prodotto Nell’Epic Games Store con il nostro utente attivo, fai clic sul pulsante blu Aggiungi alla libreria. Si aprirà una finestra per confermare l’ordine e subito dopo avremo il gioco come royalty e completamente gratuito. Naturalmente, abbiamo solo una settimana per rivendicare il gioco, perché con l’arrivo di nuovi titoli per questa promo settimanale, Terraforming Mars tornerà al suo prezzo normale di 19,99 €.

Inoltre, conosciamo già i prossimi due giochi che verranno offerti gratuitamente su Epic Games Store tra una settimana; Sono due tipi di vere caramelle. riguarda Jotun: Edizione ValhallaAvventura d’azione ispiratrice vichingoS vittimaIl Riavviare Dal franchise di Arkane Studios.

