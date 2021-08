Terremoto ad Haiti: dramma all’ospedale Li Kai dopo il forte terremoto

Analia Llorente

BBC News World

8 ore

fonte dell’immagine, Reuters spiegato, All’ospedale di Les Cayes hanno dovuto curare i feriti nel cortile per paura che le sue stanze crollassero.

“Non abbiamo avuto il tempo di contare i morti, potevamo solo occuparci dei feriti, che erano tanti”.

Così ha descritto il medico haitiano Robinson Gabriel alla BBC Mundo, che ha curato diversi feriti all’ospedale di Les Cayes molto vicino all’epicentro del terremoto di magnitudo 7,2 che è stato avvertito e causato sabato. Morte A partire dal almeno 1.297 personeSecondo i dati aggiornati questa domenica dalle autorità.

Le squadre di soccorso continuano a lavorare in tutto il paese per raccogliere i rottami in una disperata ricerca di sopravvissuti.

Il terremoto ha fatto crollare case, chiese e scuole, soprattutto nel sud-ovest.

Ci sono almeno un numero imprecisato di dispersi 5.700 persone si sono voltati ferite, ha riferito la Protezione civile.

Il terremoto aggrava i problemi che affliggono la nazione impoverita, che sta attraversando una crisi politica dopo l’assassinio del suo presidente il mese scorso.

Le immagini delle agenzie e dei social network mostrano anche i residenti che cercano di far uscire le vittime dalle macerie degli edifici.

fonte dell’immagine, Reuters

Nel frattempo, medici e infermieri stanno curando i feriti all’aperto perché alcuni ospedali sono stati gravemente danneggiati e rischiano di crollare.

“Il pronto soccorso dell’ospedale aveva molte crepe nei muri, quindi non puoi lavorare. I muri stanno per cadere. poi aCi stavamo prendendo cura nel cortile dell’ospedaleIl dottor Gabriel ha detto in contatto con BBC Mundo.

Il medico stesso, che lavora per l’organizzazione no profit Hope for Haiti, è stato vittima del terremoto da quando viveva nella cittadina di Les Cayes. READ Radio Havana Cuba | Gli Stati Uniti hanno iniziato a evacuare la loro ambasciata a Kabul, in Afghanistan

“Ero a casa mia a giocare con mia figlia e verso le otto del mattino tutto ha iniziato a tremare. È stato così intenso che non potevo nemmeno correre per uscire. Mi sono sdraiato su mia figlia e ho chiuso gli occhi aspettando che i detriti cadessero su di me .”

Dopo aver verificato lo stato di salute di sua moglie, figlia e madre, il medico è andato all’ospedale Li Kai e si è offerto volontario perché sapeva che molti dei feriti sarebbero arrivati ​​oltre la forza del terremoto.

“All’inizio eravamo solo due o tre medici. Alla fine siamo arrivati ​​a circa otto e abbiamo ricevuto molti feriti e persone che erano già morte”, ha raccontato.

“C’è stato un tempo in cui non c’erano quasi materiali. E abbiamo iniziato a innovare, a utilizzare le poche risorse che avevamo in modo molto efficiente. sìDobbiamo scegliere quali feriti curare”.

Gabriel ha detto di essere sopraffatto dalla situazione in ospedale e che lui stesso si sentiva come se stesse cadendo a pezzi emotivamente.

In momenti mi sono ricordato di quello che mi è successo e ho pianto per questo stavo per morire“, Egli ha detto.

Il medico ha confermato finalmente l’arrivo dei soccorsi con medicinali, materiali e stecche ai feriti.

“Costruzioni schiacciate come torte”

L’epicentro del terremoto di sabato è stato a circa 12 chilometri dalla città di Saint-Louis-de-Sud, secondo l’US Geological Survey.

Ma il terremoto si fa sentire nella popolosa capitale Port-au-Prince, a circa 125 chilometri di distanza, e nei paesi vicini.

Secondo il bilancio provvisorio per i danni fisici, il terremoto ha distrutto almeno 2.868 abitazioni nelle tre contee più colpite nel sud-ovest del Paese, provocando danni a vario titolo in altre 5.400 abitazioni, oltre che in molti centri sanitari e scuole. L’agenzia di stampa EFE ha riferito che hotel e chiese. READ Un nuovo terremoto ad Haiti nell'est di Cuba - Juventud Rebelde

fonte dell’immagine, Reuters

I dati mostrano anche danni significativi a ponti e strade nelle zone colpite. Molti di loro sono stati bloccati a causa di una frana.

Sabato il primo ministro Ariel Henry ha dichiarato lo stato di emergenza per un mese, esortando i residenti a “mostrare solidarietà”.

“La cosa più importante è ottenere il maggior numero possibile di sopravvissuti da sotto le macerie”, ha detto.

“Sappiamo che gli ospedali locali, in particolare quelli di Les Caye, sono sopraffatti da feriti e rotti”, ha detto.

Per visualizzare questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser Titolo del video, Gli edifici di Li Kai sono stati distrutti dal terremoto di magnitudo 7.2

Lì, a Les Cayes, vive anche la cilena Consuelo Alzamora con il marito e il figlio di 3 anni.

“In quel momento stavo facendo la doccia e mio figlio ha iniziato a urlarmi contro: mamma, mamma, cosa c’è che non va?” Ha detto alla BBC Mundo per telefono: “Sono uscito dal bagno e l’ho afferrato e il terremoto è stato molto forte. Siamo caduti a terra e ci siamo aggrappati alla porta di casa”.

“Anche mio marito lo era. Noi tre eravamo sdraiati per terra aspettando che passasse e pregando che la casa non cadesse“, ricetta.

Al-Zamoura ha detto che dal forte terremoto di sabato hanno sentito diverse scosse di assestamento e nonostante il fatto che la loro casa non sia crollata, è molto crepata e hanno paura di entrare.

“Viviamo nel cortile”, ha detto.

fonte dell’immagine, Per gentile concessione di Consuelo Alzamora spiegato, Consuelo Alzamora vive con il marito e il figlioletto nel cortile perché ha paura di entrare in casa loro a causa del pericolo di crolli dopo il terremoto.

Come dettagliato, diverse case del quartiere sono crollate, inclusa la casa di una vicina di 15 anni che ha perso la vita.

“Ho visto costruzioni che sono state schiacciate come torte”, confronto.

Ha anche detto che gli ospedali non possono curare tutti i feriti.

“Gli ospedali sono tutti saturi. Medici e infermieri non ce la fanno”, ha detto Al-Zamora, che possiede un centro di riabilitazione fisica e si coordina con le autorità locali per ricevere i feriti nella sua clinica.

fonte dell’immagine, Per gentile concessione di Consuelo Alzamora spiegato, Una delle città più colpite è stata Les Cayes, nel sud-ovest di Haiti.

aiuti internazionali

Diversi governi stranieri dagli Stati Uniti al Messico e al Cile hanno annunciato che invieranno aiuti ad Haiti.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver consentito una “risposta immediata dagli Stati Uniti” attraverso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. Anche le Nazioni Unite hanno affermato di sostenere lo sforzo di salvataggio.

Il vicino paese della Repubblica Dominicana si è offerto di inviare cibo e attrezzature mediche e che i medici cubani che già lavoravano ad Haiti stanno aiutando a curare i feriti, secondo quanto riferito dai media haitiani e cubani.

fonte dell’immagine, Reuters

Allo stesso modo, i leader della comunità haitiana nel sud della Florida come Marilyn Bastien hanno indicato che stanno organizzando aiuti umanitari per le persone colpite dal terremoto, un disastro con la possibilità che Storm Grace arrivi tra lunedì o martedì.

“Mentre continuiamo a valutare la situazione per inviare aiuti per sostenere i nostri fratelli e sorelle, chiediamo le vostre preghiere per un Paese che stava già crollando sotto il peso di una delle peggiori crisi politiche della sua storia”, ha detto Bastian. Direttore esecutivo del movimento Family Business Network (FANM).

GT Haiti in numeri Fonte: monitoraggio della BBC