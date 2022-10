Terroristi con cautela? • Lavoratori

Il Festa di estrema destra I fratelli d’Italia, guidati da Giorgia Meloni (45 anni), hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle recenti elezioni legislative della nazione europea ed è stato eletto primo ministro con il 42% dei voti. Tale successo garantisce che la cosiddetta terza economia europea sarà governata da forze che pochi riconoscono il DNA fascista di Benito Mussolini.

La vittoria di Meloni è stata condivisa e ha dovuto governare in coalizione con i suoi sostenitori: la Lega, Matteo Salvini (49 anni), e Forza Italia, ex presidente del Consiglio e presidente Silvio Berlusconi (85 anni). Ricordiamo che Salvini, soprannominato “Capitano”, è stato colui che nel 2018 ha chiuso i porti alle navi migranti quando era ministro dell’Interno.

Durante queste elezioni sono entrate in vigore alcune modifiche alla legge elettorale di un Paese che non considerava il voto un dovere. Per la prima volta, 50 milioni di elettori (più di 4 milioni all’estero), dalle loro schede elettorali, hanno creato un parlamento leggero nella sua struttura e dei 900 seggi che aveva, ne sono rimasti 400 rappresentanti e 200 senatori.

Un’altra innovazione è stata la parità di età per votare per senatori e rappresentanti. In precedenza, il primo doveva avere 25 anni e il secondo 18 anni, che era il limite prescritto per tutti.

Osservatori locali hanno attribuito il capovolgimento di Meloni in gran parte al fatto che in 18 mesi è stato l’unico a opporsi al governo uscente dell’economista Mario Draghi. Guerra e controllo delle epidemie.

La Georgia si è impegnata a tagliare le tasse, bloccare l’ingresso di migranti da tutto il Mediterraneo, attuare una politica familiare che cerca di aumentare il tasso di natalità in uno dei paesi più antichi del mondo e combattere i gruppi di pressione omofobi e le teorie di sorta. Si identifica con l’obiettivo: Dio, Patria e Famiglia.

A pochi giorni dai risultati elettorali, l’Unione delle Basi (USB) ha chiamato i suoi iscritti a protestare davanti alle sedi di istituzioni come il Fondo Depositi e Prestiti di Stato in città come Roma e Milano. , Napoli, Torino, Firenze, Vicenza, Trieste, Bologna, Livorno, Pisa, Spoleto, Taranto e Cagliari. La mossa ha segnato il 77° anniversario della creazione della Confederazione mondiale dei sindacati e aveva lo scopo di esprimere il dispiacere dei lavoratori di fronte all’atteggiamento delle aziende pubbliche che “si arricchiscono più che mai in questa crisi”.

I direttori di USB hanno anche annunciato che riferiranno alla Procura di Roma “le società che commerciano gas, elettricità e prodotti petroliferi a danno della società, speculando sulle differenze tra il prezzo pagato per le materie prime”. Ci vengono rivenduti”, hanno spiegato in una nota.

Il Codacons, la più grande associazione dei consumatori d’Italia, ha messo in guardia dal rischio di “raddoppio delle tariffe” del gas e di un “aumento senza precedenti dei costi dell’energia elettrica” ​​da ottobre, visto che un prezzo medio nazionale potrebbe raggiungere i 300 euro al megawattora. Il costo annuo aumenterà del 178% in due anni.

Kodacons cita uno studio dell’Istituto per la ricerca ambientale e la formazione dei consumatori (IRCAF) che conferma che “se le bollette del gas e dell’energia sono incluse nel 2022, il costo annuale di una famiglia tipo è di 3.454,5 euro”, quindi ha lanciato questa iniziativa. Pagheremo il prima possibile in modo da poter contattare le società di fornitura dei consumatori per pagare solo il 20% dell’importo della fattura perché è impossibile stimare l’importo totale delle fatture maggiorate.

Altri, invece, sono più estremisti e sostengono lo slogan We Don’t Pay. In pochi giorni hanno ottenuto il sostegno di oltre 11.000 iscritti e puntano a raggiungere il milione: “Se veniamo boicottati, smetteremo di pagare tutte le bollette il 30 novembre”, afferma il sito web del movimento.

Nel frattempo, il sindacato USB ha chiesto un’altra mobilitazione nazionale il 12 ottobre “per proteggere i salari dall’inflazione perché non paghiamo per le loro crisi e le loro guerre”. L’azione militante non ha soddisfatto Maloney o il suo governo, ma finora hanno proceduto con cautela.