Tesla e Netflix crollano in borsa dopo i loro risultati

Produttore di veicoli elettrici Tesla e piattaforma di contenuti in fluireNetflixleader mondiali nei loro settori e due dei maggiori negli Stati Uniti, questo giovedì sono stati duramente colpiti dal mercato azionario, che a metà sessione era di circa l’8%, dopo aver depositato Risultati trimestrali il giorno prima.

Nel caso di Tesla, era il gruppo guidato Elon Musk Ha aumentato i profitti del 20% tra aprile e giugno, a 2.703 milioni di dollari (2.410 milioni di euro), ma la società margini ridotti A causa delle riduzioni di prezzo lanciate all’inizio dell’anno per incrementare le vendite.

La società, che ha tagliato i prezzi dei suoi modelli tra il 14% e il 28% negli Stati Uniti quest’anno – in altri mercati gli sconti sono simili – ha chiuso il periodo con un margine lordo del 18% nel suo business automobilistico, il più basso dalla fine del 2017. Nella prima metà dell’anno, Tesla ha ridotto i suoi profitti del 6,5%, a 5.216 milioni di dollari, a causa delle riduzioni dei prezzi.

Il gruppo ha indicato che è probabile che sia così Ci sono nuove vendite per incoraggiare la domanda contro concorrenti come FordChe è entrato in una guerra di offerte nel settore elettrico.

Questo annuncio, che continuerà a ridurre la redditività di Tesla nella seconda metà dell’anno, insieme a una minore produzione nella terza per modernizzare le sue gigantesche fabbriche durante l’estate, ha influenzato il sentiment degli investitori. Il prezzo di Tesla è sceso dell’8% giovedì nel mezzo della sessione a Wall Street, anche se la società ha più che raddoppiato la sua valutazione finora quest’anno e si trova al di sopra dei livelli di dodici mesi dopo essersi ripresa dal forte calo subito alla fine del 2022. Il suo capitale è di circa 840.000 milioni di dollari.

Previsione

Da parte sua, la piattaforma cinematografica e televisiva ha offerto fluire Netflix Ha mancato le sue previsioni sulle entrateOltre a quelli degli analisti, è cresciuto solo del 3% nel secondo trimestre a 8.187 milioni di dollari (7.300 milioni di euro). Inoltre, nonostante l’aggiunta di 5,9 milioni di nuovi abbonati nel periodo successivo alla fine delle password condivise, un numero superiore a quanto previsto dal mercato, le entrate medie per abbonato sono diminuite rispetto al 2022. Netflix è sceso di oltre l’8% ieri, anche se quest’anno è aumentato di circa il 50%.

Forte concorrenza, con concorrenti come Disney+E HBOE Amazzonia Anche manzanae il grande investimento richiesto per i nuovi contenuti ha mantenuto gli investitori cauti.