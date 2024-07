Tesla non ha mai istituito un registro ufficiale degli investimenti in Messico, ha solo fatto “annunci ai media”, afferma il ministro dell’Economia

Il 23 luglio, il miliardario Elon Musk ha annunciato che avrebbe sospeso il suo progetto di costruire una gigantesca fabbrica Tesla a Nuevo Leon, almeno fino a quando non si fossero svolte le elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti. Secondo lui, ciò è dovuto al fatto che Donald Trump, durante la sua campagna elettorale, aveva avvertito che, se fosse diventato presidente, avrebbe imposto dazi doganali elevati sulle auto prodotte in Messico. Il governo messicano al potere ha reagito rapidamente per calmare l’ansia degli investitori, ma anche per avvertire che se Musk si allontanerà dalle sue intenzioni, probabilmente non sarà a causa degli avvertimenti di Trump. Il ministro dell’Economia messicano Raquel Buenrostro ha dichiarato oggi che non esiste alcuna documentazione ufficiale delle intenzioni di investimento di Tesla nel paese.

“Non abbiamo registrazioni di investimenti da parte di Tesla, questa è l’unica cosa ufficiale è ciò che è registrato e non c’è traccia di alcun investimento. Hanno fatto annunci nei media ma non hanno implementato alcun investimento ufficiale azione istituzionale”, ha detto lunedì ai media, secondo la Legge sugli Investimenti Esteri del Messico.

Inoltre, ha aggiunto, non crede ci sia il rischio che le minacce tariffarie di Trump si avverino. “Nel caso del Messico, non vediamo un grosso problema perché Trump ha dichiarato la settimana scorsa di essere molto soddisfatto dei risultati del T-MEC”, ha spiegato.

Buenrostro ha anche affermato che l’annuncio di Musk non ha innescato la tendenza dell’industria straniera a lasciare il Paese. “Abbiamo avvisi e annunci storici e i documenti erano storici. Nel primo trimestre avevamo 20 miliardi di dollari, ovvero oltre il 50% di quanto avevamo l’anno scorso. Ha detto che l’investimento sta andando molto bene.

Il giorno dopo l’annuncio di Musk, la presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, stava già reagendo con sospetto alle ragioni addotte dall’uomo d’affari. “In realtà, da quando è stato annunciato fino ad ora, non ci sono stati molti progressi. Dobbiamo vedere se è davvero a causa delle elezioni e di ciò che Trump ha detto durante la sua corsa presidenziale o se potrebbero essere altre Tesla-. motivi specifici”.

Da parte sua, l’attuale presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha messo in guardia gli investitori con le seguenti parole: “Non credere molto a ciò che si dice nelle campagne elettorali. Quando si tengono le elezioni e si formano i governi, il discorso è un altro”.

La settimana scorsa, López Obrador ha anche riferito di aver inviato una lettera al candidato repubblicano sollecitandolo a pronunciarsi. Ha colto l’occasione nella sua lettera per ricordargli che è stato uno dei primi a condannare l’attacco di cui è stato vittima questo mese. Lopez Obrador spiega che Trump sa che gli Stati Uniti e Tesla hanno bisogno della produzione a basso costo che solo il Messico può fornire.

Secondo quanto riferito, Elon Musk intende donare fino a 45 milioni di dollari al mese a un comitato di azione politica (PAC) per Donald Trump. Il giornale di Wall Street A metà luglio. Secondo lo stesso quotidiano, il candidato repubblicano sarebbe interessato ad avere Elon Musk nel suo governo se diventasse presidente.

Dopo aver attaccato Donald Trump il 14 luglio, Elon Musk ha scritto su X Magazine: “L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno avuto un candidato così forte è stato Theodore Roosevelt”.