Tesla ripristina 8.000 lavoratori nello stabilimento di Shanghai dopo la chiusura del Covid

Tesla Una società ha riportato 8.000 dipendenti in uno stabilimento di Shanghai che è stato chiuso per quasi tre settimane a causa dell’epidemia di Covid-19, secondo un rapporto dei media locali, mentre l’azienda aumenta lentamente la produzione nel suo primo stabilimento fuori Shanghai. .

“Ci vorranno i prossimi tre o quattro giorni per aumentare la nostra produzione”, ha detto a Kankanews, un media statale di Shanghai, Song Gang, il senior manufacturing manager dello stabilimento. L’obiettivo, ha detto, è di avere un turno completamente funzionante al giorno.

Un rappresentante delle pubbliche relazioni di Tesla ha confermato a Bloomberg News che il rapporto è accurato.

L’azienda ha ripreso a produrre unità batteria e motori elettrici e ha avviato alcune linee di assemblaggio generale, secondo il rapporto, senza fornire dettagli sulla capacità di produzione. Ha aggiunto che l’azienda ha ingredienti sufficienti per circa una settimana e sta aiutando il governo locale a coordinarsi con più di 100 fornitori per rimettere in funzione le catene di approvvigionamento.

Shanghai sta combattendo la peggiore epidemia del virus in Cina da Wuhan nel 2020, spingendo i residenti locali a chiudere le loro case e fabbriche per interrompere il lavoro. Tesla ha recentemente pianificato di riaprire lo stabilimento e di far vivere i dipendenti in loco. Riceveranno un sacco a pelo e un materasso e dormiranno in un’area designata, secondo un promemoria inviato ai dipendenti e visto da Bloomberg.

Prima della sospensione del 28 marzo, i lavoratori Tesla a Shanghai lavoravano su tre turni coprendo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli impiegati della fabbrica hanno lavorato quattro giorni e poi hanno avuto due giorni di ferie. Ora, i dipendenti di un turno sono tenuti a lavorare 12 ore al giorno, sei giorni consecutivi con un giorno libero, come riportato in precedenza da Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.