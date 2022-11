Tesla: Tesla, altro grattacapo per Elon Musk: revisione di 350.000 auto e calo in borsa

Tesla Comincia anche ad avere mal di testa. Elon Musk. Quando un insegnante sudafricano si trova ancora nel bel mezzo di una tempesta… Acquisizione di Twitter Ora si sta aprendo un nuovo fronte per il suo marchio Auto elettrica influenzandone il valore in borsa.

Tesla richiama 350.000 auto

“DGT americano”, e Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (NHTSA) dagli Stati Uniti, che il produttore di veicoli elettrici con sede ad Austin dovrebbe contattare Recensione 350.976 unità Prodotto nel paese del Nord America. La maggior parte di loro Modello 3 S un modelloma c’è anche Modello X ricercato.

È quest’ultimo (in unità dopo il 2021) che è un difetto più grave in anticipo perché colpisce a elemento di sicurezza Molto importante: il airbag. Il Suv elettrico Il benessere è influenzato da un problema con il modulo di controllo della ritenuta che può causarlo L’airbag frontale “si dispiega secondo uno schema indesiderato” In caso di impatto a bassa velocità, ridurre la sua capacità protettiva.

Gli airbag su alcuni modelli Model 3 e Model Y potrebbero non funzionare correttamente in caso di impatto a bassa velocità.Tesla

Il Modello 3 (dal MIO 2023) e un modello Prodotto dal 2020 può offrire a Guasto fanale posteriore, che potrebbe essere “lampeggiato” a causa di anomalie nel firmware. Non si tratta di luci dei freni, retromarcia o indicatori di direzione, ma potrebbe esserlo Ridurre la vista S Aumentare il rischio di collisione per colpa di.

Entrambi i difetti, secondo Tesla, saranno risolti allo stesso modo: da a aggiornamento del software senza fili dalla macchina e Gratuito alcuni per il cliente.

Metti la borsa

Questa notizia, com’è logico, era sua Impatto sul valore delle scorte da Tesla che diminuito di quasi il 7% Giorno di affissione.

I valori azioni Tesla Molti stanno soffrendo quest’anno 2022, iniziato in più di $ 400 Ora ha toccato terra in un ambiente 165. Infatti, l’anno scorso Il valore di Tesla è crollato A metà … e Fortuna muschiata Ha anche sofferto (100 miliardi in meno da gennaio).

Elon Musk deve guardare indietro a Tesla, che non sta vivendo il suo momento migliore nel mercato azionario.Adamo S. DavisEFE

Sebbene le loro vendite consentano a Tesla di indagare Alcuni monumenti storiciDobbiamo anche affrontarlo Circuiti di reputazione complessi Come questa stessa da convocazione e altre sono più serie, come processo di indagine penale Aperto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a Autopilota.