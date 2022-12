gta V È un gioco che è stato lanciato nell’ultima generazione, ma da allora è stato ripubblicato e nuove versioni, che gli hanno permesso di sopravvivere e diventare il gioco di maggior successo della storia, passando attraverso diverse generazioni di console. Ora, nella generazione attuale, Metti alla prova il ray tracing di GTA V su Xbox Series X e si rivela un risultato piuttosto sorprendente, Impensabile per un gioco uscito molti anni fa.

Attraverso gli esperti del canale YouTube di Fonderia Digitale Ha dato uno sguardo approfondito a uno degli aspetti che ha recentemente aggiunto al gioco, il ray tracing. Nell’analisi vengono mostrate diverse situazioni del gioco, dove Puoi vedere chiaramente il livello di riflessi di diversi oggetti, Rendi il mondo più coinvolgente. Tieni presente che questa funzione non è disponibile su Xbox Series S.

Test del ray tracing di GTA V su Xbox Series X.

Non c’è dubbio che la qualità e il livello che è stato raggiunto in gta V Con il ray tracing è davvero impressionante, il che lo fa sembrare un gioco sviluppato per questa generazione. Da Digital Foundry ha commentato quanto segue (tradotto): Ceramica, plastica, vetro smerigliato, vernice semilucida e pozzanghere disperdono la luce in modo realistico e ti fanno sentire più immerso nel mondo aperto di GTA V. Inoltre, Le condizioni di pioggia creano strade scivolose che sono meravigliosamente riflettenti in modalità di precisione. Questo è forse il miglioramento più evidente rispetto alle altre modalità grafiche.

L’eccellente risultato di Rockstar, in quanto il canale è un fan dell’analisi tecnica, è dovuto a È chiaro che il compito è ben svolto e passa fino in fondo al giocatore. Resta da vedere se aggiungono altre caratteristiche o funzionalità Gioco GTAV Nel 2023, poiché tutti i chip sono sull’atteso successore, GTA VI.