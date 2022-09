teste contro Cardinals – Rapporto di gioco – 11 settembre 2022

Il quarterback di Kansas City ha battuto Kyler Murray, che ha completato 22 dei 34 passaggi per 193 yard con un touchdown, nella sua vittoria nel deserto.

Glendale (APPatrick Mahomes ha lanciato 360 yard e cinque touchdown, per guidare Capi di Kansas City Al dominante 44-21 in trasferta conquistano Cardinali dell’Arizona Questa domenica.

La partita non è stata in dubbio dopo i primi minuti, quando Mahomes ha distrutto la difesa di Los Angeles. basi Con le sue solite buone decisioni e il suo tocco meraviglioso. Il quarterback ha affrontato per la prima volta Cliff Kingsbury, che ha allenato Mahomes al college alla Texas Tech University e ora è il capo allenatore della squadra basi.

Lo studente ha insegnato una lezione al suo mentore: l’MVP della NFL 2018 ha lanciato tre passaggi di touchdown nei suoi primi tre tentativi offensivi.

Il tight end di Travis Kelsey ricevette otto passaggi per 121 yard e un touchdown. Questa era la sua trentesima partita con non meno di 100 yard. Clyde Edwards-Hilaire ha ricevuto un ricevimento all’atterraggio.

Kansas City fuori dall’arena Arizona da 488 a 282. Mahomes ha completato 30 di 39 passaggi.

Keeler Murray, quarterback Arizona, ha giocato la sua prima partita da quando ha ricevuto un contratto quinquennale del valore di $ 230,5 milioni in una bassa stagione. Finì 22 su 34 per 193 yard e due touchdown, anche se la maggior parte della sua produzione è arrivata nel gioco.