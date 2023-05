Texas Oil apre sotto i 70$ dopo aver perso il 3,35%

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 maggio 2023 – 13:32







New York, 3 maggio (EFE). – Il prezzo del petrolio Texas Intermediate (WTI) ha aperto questo mercoledì con un calo del 3,35%, raggiungendo i 69,26 dollari al barile, scendendo sotto i 70 dollari, cioè solo un giorno dopo aver perso la barriera dei 75, mentre oggi la Federal Reserve dovrebbe annunciare un nuovo aumento dei prezzi del petrolio, tassi di interesse.

Alle 9:00 ora locale (13:00 GMT), i futures WTI con consegna a giugno erano in calo di $ 2,40 rispetto alla chiusura del giorno precedente.

Il petrolio di riferimento Usa è sceso per quattro giorni consecutivi, e ieri è sceso del 5,3% a causa delle turbolenze finanziarie causate dal crollo della First Republic Bank, che ieri ha colpito anche i principali indici di Wall Street.

Ha anche ceduto ai timori di un rallentamento in Cina e al nervosismo in vista dell’annuncio della Fed sulla politica dei tassi di interesse di oggi.

La maggior parte degli analisti ritiene che la Fed annuncerà un nuovo aumento di 25 punti base per lasciare i tassi di interesse tra il 5 e il 5,25%, il massimo degli ultimi 16 anni.

“I future sul WTI sono scesi del 5,31% poiché sono tornati i timori che un’altra crisi bancaria incombe”, ha detto l’analista Tom Esay nel suo messaggio ai clienti questa mattina.

L’analista di Oanda Craig Erlam ritiene che “i segnali di allarme sono che gli investitori sono molto preoccupati per le prospettive economiche globali, specialmente negli Stati Uniti, e che i dati stanno gradualmente recuperando terreno, il che dovrebbe scoraggiare la Federal Reserve dall’aumentare i tassi di interesse oggi”, su Anche se ammette che probabilmente aumenterà i tassi di interesse.

Erlam ha concluso che “gli Stati Uniti potrebbero andare verso la recessione e potrebbero non essere l’unico a non essere di buon auspicio per la domanda di petrolio”.

Da parte sua, Slobodan Drvenica, direttore del dipartimento di informazione e analisi di Windsor Brokers, ha indicato che gli analisti sono interessati all’annuncio della Federal Reserve di oggi e giovedì da parte della Banca centrale europea.

“Si prevede che entrambe le banche centrali alzeranno i tassi di interesse e gli investitori aspetteranno indicazioni sul percorso politico della Fed in futuro, poiché i segnali di un ulteriore aumento del costo del denaro avranno un impatto negativo ancora maggiore sulla crescita economica e danneggeranno la domanda. ” detto in un’analisi pubblicata da Fxstreet. EFE

