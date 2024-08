‘The Batman’ torna al cinema: dove e quando si vedrà il film di Robert Pattinson?

Trailer di Batman di Robert Pattinson

Il segnale non illumina il cielo, ma ve lo abbiamo già detto: Batman è tornato. Ciò non significa che ci sia un nuovo film sui supereroi DC, anche se è in lavorazione. È un ritorno, un ritorno nei cinema con l’ultimo film del Cavaliere Oscuro fino ad oggi, almeno in live-action. Rianimato proprio come gli altri supereroi L’Uomo Ragnoi cui film potranno essere visti anche in questi giorni nelle sale, ma saranno ancora più speciali in anteprima.

Il 2024 è già stato di nuovo l’anno di Batman, sin dalla première del film Batman: Il Crociato Incappucciato Ha praticamente rieccitato tutti i fan di Guardian of Gotham. Tuttavia, c’è stato il desiderio di rivedere il supereroe al cinema, ed è esattamente ciò che sta per accadere. A soli due anni dalla sua uscita Batman Ritorna con una riedizione limitata ma molto speciale, perché conterrà alcune sorprese mentre lo guardi.

Batman Arriverà nelle sale il 4 marzo 2022, raccontando la leggendaria storia del vigilante mascherato, anche se con un approccio leggermente diverso. Nella pelle di un nuovo attore piace Robert Pattinsonche ha preso il testimone Ben Affleck E Cristiano Ballaquesto Batman era molto più giovane, non aveva quasi nessuna esperienza e commetteva ancora errori legati all’età. Anche la sua Gotham era un po’ diversa e molto simile a quella di Gotham burlone di Todd Phillips – sebbene non coesistano nello stesso universo – con la corruzione politica e poliziesca ma con altri elementi distinti, come l’ambientazione techno di Penguin in cui si svolge gran parte del film.

Per rivivere l’avventura del miglior detective del mondo nella sua corsa per fermarsi L’Enigmista (Paul Dano) E scopri chi è catwoman(Zoe Kravitz)sviluppato da Warner Bros Batman Disponibile per una catena di cinema. Il film non può essere visto ovunque in Spagna, ma si può trovare nei cinema di Madrid, Barcellona, ​​Valencia, Cadice, Santander o Las Palmas, cosa per ora confermata. Il film potrà essere visionato a partire da giovedì 29 settembre e sarà un’occasione unica non solo per apprezzare ancora una volta la regia di Matt Reeves, il responsabile del film, ma anche per scoprire in anteprima quello che verrà.

Immagine della riedizione del film “The Batman”

Perché la principale novità che conterrà questa riedizione non sarà altro che vedere un’anteprima esclusiva della prossima opera del neonato universo Batman. Stiamo parlando di una serie PinguinoChe sarà presentato in anteprima il 20 settembre su HBO Max e proseguirà la storia del personaggio introdotto nel film, interpretato da Colin Farrell, che darà vita ancora una volta al famoso cattivo di Batman. Non si conosce la durata di questa anteprima e se appartenga al primo episodio o sia un riassunto di più episodi, ma è sicuramente un grande incentivo per tutti i fan che stanno già aspettando quello che verrà.

L’altra produzione su cui sono puntati tutti gli occhi è Batman 2cioè, che sarà una continuazione diretta di questo. Dopo aver visto il nuovo Batman di Pattinson muovere i primi passi e salvare Gotham dall’inondazione e dal collasso, nuove minacce incombono sulla città e il vigilante dovrà uscire e fermarle. Si conoscono ancora pochi dettagli, tranne che sia Matt Reeves che Robert Pattinson formeranno ancora una volta una coppia come regista e attore protagonista, e che la sceneggiatura è ancora in fase di test per fissare i dettagli finali riguardanti la trama e i nuovi cattivi. Nel frattempo non resta che divertirsi ancora Batman Nel miglior modo possibile, in una sala cinematografica.