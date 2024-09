“The Bear” ha ricevuto numerosi Emmy Awards

LOS ANGELES (AP) – “The Bear” ha fatto un grande ritorno agli Emmy Awards, ripetendo i premi come miglior attore, miglior attore non protagonista e migliore attrice non protagonista in una commedia domenica sera, oltre a vincere il premio per il suo regista. .

La star della serie FX, Jeremy Allen White, ha vinto il premio come miglior attore comico per il secondo anno consecutivo, ed Ebon Moss-Bachrach si è ripetuto come miglior attore non protagonista.

La sorpresa è arrivata quando l’attrice portoricana Lisa Colon-Zayas ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista nella categoria Close per il ruolo di Tina Marrero nel film The Bear.

“Come pensavo fosse possibile essere alla presenza di Meryl Streep e Carol Burnett?”, ha detto Colon-Zayas con le lacrime agli occhi mentre ritirava il premio sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles.

È la prima latina a vincere questa categoria.

“A tutte le latine che guardano, continuate a credere e a votare”, ha detto.

White ha detto che era nel backstage a guardare la vittoria di Colon-Zayas e “è stato il migliore”.

Ha anche sottolineato due vittorie come attore che lo spettacolo ha già ottenuto ai Creative Arts Emmy Awards lo scorso fine settimana, quando Jamie Lee Curtis ha vinto il premio come miglior attrice ospite in una commedia per il ruolo di sua madre, e Jon Bernthal ha vinto il premio come miglior attore ospite per il suo ruolo di suo padre. fratello maggiore.

Il creatore della serie Christopher Storer ha vinto il premio come miglior regia per una serie comica, presentata dai co-protagonisti di “Happy Days” Ron Howard e Henry Winkler.

“The Bear” potrebbe facilmente ripetere la sua performance agli Emmy di gennaio, quando ha vinto sei premi, comprese le migliori categorie commedia.

Sebbene la terza stagione di The Bear di FX sia già stata presentata in anteprima, i tre attori hanno vinto gli Emmy per la seconda stagione, in cui la chef di White, Carmen “Carmi” Berzato, tenta di trasformare la squallida paninoteca della sua famiglia a Chicago in… élite. Un ristorante dove Richard “Cousin Richie” Jeremovich di Moss-Bachrach si trasforma da cattivo sboccato in leader coscienzioso dei camerieri di un ristorante raffinato. Potrebbe ancora vincere più premi domenica sera, inclusa la migliore serie comica.

Nel monologo di apertura, la coppia padre-figlio Eugene e Dan Levy scherzano dicendo che The Bear, una serie cruda e talvolta violenta, rientra nella categoria della commedia.

“In onore dell’Orso, non racconteremo barzellette”, ha detto ridendo Eugene Levy.

Jean Smart ha vinto il premio come migliore attrice in una commedia per il film Hacks. Ha vinto tutte e tre le stagioni di “Hacks” e ha ricevuto sei Emmy Awards in totale.

Smart ha battuto l’attrice di The Bear Ayo Edebiri, che è passata da attrice non protagonista, premio vinto a gennaio, ad attrice protagonista.

La serie FX “Shogun” è iniziata come una delle preferite di culto. Ha già vinto il maggior numero di Emmy per uno spettacolo in una singola stagione, con 14 ai Creative Arts Emmy Awards lo scorso fine settimana.

Ma “Shogun” ha sprecato la sua prima possibilità di vincere alla cerimonia principale di domenica quando Billy Crudup ha portato a casa il premio come miglior attore non protagonista in un film drammatico su Tadanobu Asano per il suo ruolo nella serie Apple TV+ “The Morning Show”.

Anche “Shogun”, che descrive la politica della nobiltà nel Giappone feudale, è stato perso nella categoria sceneggiatura di una serie drammatica a favore di “Slow Horses”. Ma potrebbe ancora vincere altri quattro Emmy Awards, tra cui Miglior attore in una serie drammatica, Miglior attrice in una serie drammatica e Miglior serie drammatica.

Le star veterane del cinema Hiroyuki Sanada, nominato come miglior attore, e Anna Sawai, nominata come migliore attrice, sono sulla buona strada per diventare i primi attori giapponesi a vincere un Emmy Award per i loro ruoli in “Shogun”.

Se “Shogun” dovrà affrontare una competizione per la migliore serie drammatica, potrebbe essere per la sesta e ultima stagione di “The Crown”, l’unico spettacolo tra i nominati ad aver vinto in precedenza nella categoria dominata dal declino “Succession”. “.

Elizabeth Debicki ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per il ruolo della principessa Diana alla fine della sua vita nella sesta e ultima stagione della serie.

“Interpretare questo ruolo, basato su questo essere umano straordinario e senza pari, è stato un onore incredibile”, ha detto Debicki. “Era un regalo.”

Tra i candidati figurano la Streep, Robert Downey Jr. e Jodie Foster, che potrebbe vincere il suo primo Emmy come migliore attrice in una serie limitata per True Detective: Night Country.

La serie HBO, in cui Foster interpreta un capo della polizia che indaga su morti misteriose nel buio dell’inverno del nord dell’Alaska, è stata la favorita tra le serie limitate o antologiche, ma potrebbe perdere due premi a favore di Dark e del tortuoso Baby Reindeer di Netflix, che ha vinto premi . È uscito alla vigilia delle nomination ed è ora la scelta popolare come miglior miniserie e miglior attore per il suo creatore e protagonista Richard Gadd.

La sua co-protagonista Jessica Gunning ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una miniserie per il ruolo della sua stalker.

“Mi sento come se mi svegliassi da un momento all’altro”, ha detto Gunning. “Tutta questa cosa era un sogno.”

Il premio per il miglior comico è stato consegnato da un trio di padri della commedia: George Lopez, Damon Wayans e Jesse Tyler Ferguson. Nella notte sono apparsi altri gruppi di emittenti, tra cui Diego Luna e Gael García Bernal.