‘The Beast’ Brock Lesnar, da ospite d’emergenza a nuovo re della WWE

ilLa WWE è diventata il nuovo re dopo lo show di Brock Lesnar, “The Beast”, il primo giorno. Una vittoria sulla speculazione, perché il gladiatore non era nemmeno tra i partecipanti ore prima del combattimento. Tuttavia, tutto è stato spazzato via dal test COVID positivo di Roman Reigns, costringendo l’organizzazione a cercare un sostituto dell’ultimo minuto e prendere in considerazione l’ex giocatore NFL nato in Dakota.

Lesnar si è assicurato la sua sesta cintura sconfiggendo Big E, Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley in una battaglia caotica in cui la strategia sembrava chiara fin dall’inizio: tutto per Lesnar. Il nuovo WWE King prende gli attacchi di tutti i suoi rivali, mentre risponde con un suplex deal. In quel momento, Rollins e Owens hanno unito le forze per cercare di far uscire The Beast dall’azione. E stavano per farlo accadere.

Tuttavia, Lesnar, che era ancora punito fuori dal ring, decise di essere l’ultimo in piedi. Il lottatore iniziò a distribuire il suplex tra i suoi avversari, dimostrando la sua superiorità e mettendo fuori combattimento quattro dei suoi cinque avversari. Gli era rimasta solo la Big E, che ha anche tolto di strada con una F5. Finisco. Il mostro, che è stato invitato d’urgenza alla festa, ha riguadagnato la sua amata cintura.

Becky Lynch Rena Frente A Liv Morgan

In un altro grande match della notte, Becky Lynch è riuscita a resistere a un intero arsenale di pugni e pugni della sua rivale Liv Morgan per mantenere la sua cintura di regina della WWE. Morgan ha avuto un combattimento quasi completo, ma Lynch è stato in grado di resistere e ha aspettato il suo momento alla fine del combattimento dove con un po’ di fortuna (l’arbitro non ha visto come si stava appoggiando alle corde) ha finito per presentare il candidato.