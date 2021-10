“The Beatles: Get Back” sarà il nuovo libro della band britannica | libri | intrattenimento

Nelle sue 240 pagine, racconta la storia della creazione dell’album Let It Be dei Beatles.

EFE

I Beatles: tornateÈ il primo libro ufficiale della band britannica da allora Il brano dei Beatles (2000), il 12 ottobre nel Regno Unito e in altri paesi e il 13 ottobre in spagnolo. occupazione Le sue 240 pagine raccontano la storia della creazione dell’album Lascia fare dei Beatles (pubblicato nel 1970), attraverso conversazioni scritte di oltre 120 ore di registrazione delle sessioni in studio della band, a cura di John Harris. Secondo una dichiarazione rilasciata venerdì da Libros Cúpula, l’etichetta di Gruppo PlanetContiene anche centinaia di foto inedite, tra cui alcune autografate da un famoso fotografo di musica rock Ethan A. contatto e da Linda McCartney. Include anche un’introduzione scritta da Peter JacksonChi ha diretto il documentario che uscirà con lo stesso nome A fine novembre su Disney+. Foto per gentile concessione dell’editore di The Beatles: The Return. EFE

Foto: EFE Conversazioni originali durante tre settimane del 1969 tra JOh Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr Culmina nel loro storico concerto finale sul tetto del loro edificio per uffici a Corpo delle mele, che paralizzerebbe il centro di Londra. L’opinione generale è che queste sessioni siano state un periodo buio per una band che stava crollando, tranne che per il romanziere Hanif Qureshi GARANTITO IN ENTRA I Beatles: tornate che “in effetti, è stato un momento così fruttuoso per loro, quando hanno creato alcune delle loro opere migliori”. “Qui siamo onorati di assistere alle loro prime bozze, agli errori, ai colpi di scena, alla noia, all’eccitazione, alla gioia e agli sviluppi improvvisi che hanno portato al lavoro che ora conosciamo e ammiriamo”., Aggiungere. (IO)

