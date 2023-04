The Beatles: la prima registrazione musicale britannica conosciuta della band | LOS40 Classico

IL La più antica registrazione completa conosciuta dei Beatles che suonano nel Regno Unito Condiviso dal programma prima fila Solo BBC Radio 4 60 anni dopo che è stato realizzato.

La BBC ha condiviso la registrazione di un’ora su file gli scarafaggi Ha suonato dal vivo nel 1963. A questo punto il quartetto di Liverpool era diventato la più grande band del Regno Unito.

registrazione che era Realizzato da uno studente di 15 anni di nome Giovanni Bloomfield dentro Tirocini Da Stowe (Buckinghamshire, Inghilterra), è La voce dal vivo più antica conosciuta della band Suona nel Regno Unito.

In particolare, la performance è stata eseguita e registrata 4 aprile 1963. gli scarafaggi Sono stati invitati a recitare nel teatro della scuoladopo che un altro studente, David Morris, ha scritto a Brian EpsteinRappresentante tecnico del gruppo. David gli ha chiesto, se possibile, di far suonare la band a scuola. Il gruppo ha accettato.

I Beatles sono stati pagati £ 100 Per le prestazioni sollevate da Maurice Vendi i biglietti ai colleghi da scuola.

Paul McCartney e George Harrison durante uno spettacolo nel 1963. / Brian Randle/Daily Herald/Mirrorpics tramite Getty Images

Bloomfield amava molto la tecnologia ed era ansioso di provare il suo nuovo registratore. Ora, all’età di 70 anni, è stato allora che ha partecipato a una festa privata prima fila Per celebrare il 60° anniversario del concerto Rileva la presenza del nastro che era in suo possesso.

Una festa speciale senza urla

È stato un concerto unico dei Beatles, che si è tenuto davanti a A Pubblico quasi esclusivamente maschile. Un’esibizione molto sottile della band, che suona brani dal loro repertorio di versioni miste con brani del loro album di debutto, Per favore, rendimi feliceche è stato rilasciato solo due settimane fa, il 22 marzo.

Hanno iniziato con la canzone di apertura dell’album, L’ho vista restare lìquindi continuare con Un sacco di affari da scimmia A Chuck Berry.

storico dei Beatles, Mark Lewisohn Durante lo spettacolo ha detto: “L’opportunità offerta da questo film, che è del tutto inaspettata, è fantastica. Perché li sentiamo proprio sul punto di raggiungere la fama internazionale, e già a quel punto tutte le registrazioni sono circondate da fan urlanti”..

“Allora eccola Un’opportunità per essere ascoltati nel Regno Unito, in un ambiente in cui possono essere ascoltati bene E dove il nastro lo cattura davvero perfettamente.aggiunge Mark, che la pensa anche lui “Questa è una registrazione molto importante.”.

Finalmente conosce John, l’autore della registrazione “Non sapevo nemmeno che esistesse questo nastro fino a quando non me l’ha detto, e ho pensato che dovevo alzarmi da terra.”.

“Nessuno sa chi siano i Beatles in questa scuola, ma sono venuti e hanno suonato un grande concerto e per noi erano i primi anni ’60, è stato fantastico”.Finì John Bloomfield.