The Black Eyed Peas, David Guetta e Shakira insieme per raggiungere il successo con la loro canzone “Don’t Worry” | Musica

Solo un artista che sta per festeggiare i 20 anni dall’uscita dell’album di debutto che lo ha catapultato alla celebrità potrà celebrare quell’anniversario con una collaborazione che potrebbe renderlo il Re dell’estate. Solo un gruppo che sta per celebrare il suo 25esimo debutto dopo un’enorme pausa può dimostrare di essere rinato dalle proprie ceneri ancora una volta. E solo una solista che è in attività da 30 anni e ha già un candidato di successo per il trono della canzone estiva può pubblicare un’altra canzone per mostrare la sua forza. La somma di tutto questo unisce Black Eyed PeasE il David Guetta S Shakira.

Questa grande collaborazione si intitolerà non preoccuparti Verrà pubblicato il 17 giugno, poiché tutti gli artisti partecipanti hanno inviato tramite i loro account ufficiali sui social network quella che sembra essere la cover della canzone. Floating Pyramid ci lascia con il massimo dell’intrigo per poter godere di questo brano chiamato a diventare un vero boom.

Questa sarà la prima volta che i nomi BEP e David Guetta si uniranno in una collaborazione, ma lo stesso non accadrà con la terza parte di questo fantastico triangolo musicale. Perché solo pochi anni fa Shakira e i Black Eyed Peas hanno già mostrato la loro capacità di dare la vita ragazza come meun brano in cui la formazione americana ha continuato ad approfondire i ritmi latini e la cui coreografia è stata un vero boom sui social network.

Questi passaggi per il colombiano sono diventati una tendenza, e la situazione nel 2022 è più favorevole da mesi, poiché i riflettori attuali si sono concentrati su Barranquilla. Il suo nome non smette ancora di risuonare nei media di tutto il mondo La sua separazione da Gerard Pique, che ha creato copie di la nostra fine Numeri incredibili.

I messaggi che il video ha nascosto in bella vista lo renderanno tale non preoccuparti Vengono rivisti con una lente d’ingrandimento mentre si aprono nelle prime ore del prossimo venerdì, 17 giugno. Un interesse naturalmente aggiunto a questo da due star internazionali del settore come i Black Eyed Peas, che durante la loro visita in Spagna hanno ricevuto riconoscimenti dalla loro etichetta discografica per le vendite di dischi, e da David Guetta.

Dal suo profilo Instagram ufficiale, BEP ha scritto: “Sensazione di benedizione – amore a tutti i nostri fan spagnoli che hanno reso possibile tutto ciò” (“Ci sentiamo così benedetti. Con affetto a tutti i nostri fan spagnoli che hanno reso possibile tutto questo”). Anche se il festival dei fan di questo fine settimana è stato cancellato, i fan spagnoli di Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo Potrai vederli dal vivo nelle tue prossime visite a La Coruña, Valencia e Cadice.

Lì, oltre a questo non preoccuparti, suoneranno sicuramente le migliori canzoni che fanno parte della sua lunga carriera musicale Cominciamo, dov’è l’amore?, pompalo, ho una sensazione…