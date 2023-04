The Division 2 non riceverà miglioramenti grafici su PS5 e Xbox Series X | S: Ecco perché

A questo punto, è ovvio che The Division 2 è uno dei più grandi successi di Ubisoft negli ultimi tempi. La prima puntata aveva alcuni pois, ma il sequel è stato responsabile dell’elaborazione di molti dei suoi punti deboli. Ecco perché l’MMO post-apocalittico di Massive è sulla buona strada.

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato tutte le novità che Ubisoft sta preparando su una delle sue IP di maggior successo. attualmente The Division 2 è l’ingranaggio principale della serie d’azione.

Ubisoft Massive conferma che il titolo del 2018 è FACE È il quinto anno di contenuticon nuove modalità di gioco, aggiornamenti, stagioni e varie storie DLC.

video The Division 2 Gameplay DLC Warlords of New York

Dall’altro lato, Divisione Heartland E diviso indietro Sono liberi di giocare a puntate incentrate sul concetto PvP della saga. Il primo arriverà su console e il secondo su mobile.

The Division 3 dovrà aspettare, poiché Ubisoft Massive sta lavorando a due progetti al di fuori di The Division: Il gioco open world di Star Wars e il tanto atteso Avatar: Frontiers of Pandora.

Miglioramenti per The Division 2?

Forse Sezione 2 Ha ricevuto molti nuovi contenuti… ma purtroppo non possiamo dire lo stesso dell’ufficio tecnico. E fa male soprattutto se parliamo di PS5 e Xbox Series X | S.

Nel 2021, sia la console di nuova generazione di Sony che le nuove console Microsoft riceveranno una patch con essa Prestazioni migliorate (a 60 fps) E Risoluzione fino a 4Kche è stato un enorme impulso.

Tuttavia, i giocatori ritengono che The Division 2 possa offrire di più sulle console di nuova generazione. Non è una questione di limitazioni hardware, ma di equità con il resto delle piattaforme.

In un’intervista con MP1STdirettore creativo di The Division 2 È escluso che il gioco riceva nuovi aggiornamenti tecnici su PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

“È improbabile che se volessimo davvero trarne il massimo vantaggio, dal momento che abbiamo solo una versione del gioco disponibile su tutte le piattaforme, sfruttarla appieno significherebbe che il gioco non sarebbe più disponibile sulle generazioni precedenti.Dice Yannick Panchero.

In altre parole, Ubisoft Massive sta pensando ai giocatori di The Division 2 che usano ancora console PS4/Xbox One o giocano su PC. E È impossibile bilanciare la bilancia Se rilasciano una nuova patch di nuova generazione.

In definitiva, l’aggiornamento di nuova generazione sarà un successo per i giocatori di PS4 e Xbox One. Non solo, ma sarebbe impossibile integrarsi in The Division 2. senza lasciare da parte una parte della società.

“Abbiamo ancora molti giocatori di tutte le generazioni e non siamo pronti a lasciarli indietro e chiedere loro di aggiornarsi. Ora stiamo cercando di assicurarci che ogni volta che aggiungiamo qualcosa funzioni ancora senza problemi sulla generazione precedente.“.

Per ora, i giocatori di The Division 2 su PS5 e Xbox Series X | S ha livellato le prestazioni a 60 fps e le attuali condizioni di risoluzione, il che non è male.

The Division 2 è disponibile su PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Molte novità arriveranno al titolo nei prossimi mesi e presto ne sapremo di più su The Division Heartland e The Division Resurgence.