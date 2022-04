The Elder Scrolls Online ci lascia con una nuova anteprima di High Isle, la sua prossima espansione con i bretoni come campioni

Bethesda Softworks ha pubblicato un file Nuovo trailer di High Isleche sarà La prossima grande espansione Cosa otterrai I manoscritti dello sceicco in linea. Questo nuovo avanzamento si concentra su bretoniche saranno i principali eroi di questa nuova avventura in cui entreremo tra un paio di mesi.

Come ci dice il video, i nobili vivono nell’eccesso e non sono consapevoli delle sottigliezze e di tutto ciò che accade nel sottosuolo e in altre aree di High Rock, la città in cui vivono. Lì gli emarginati sono intrappolati, complottando nell’ombra per far precipitare Tamriel in un conflitto eterno.

Pertanto, i giocatori cercheranno alleati tra i Breton Knights, mentre viaggiano attraverso nuovi territori, per ristabilire l’ordine. Tutto questo lo accompagnerà Nuove missioni, dungeon, campagna completa Durerà più di 30 ore e anche un nuovo gioco di carte collezionabili per sfidare altre persone da tutto il mondo o l’intelligenza artificiale.

Lanciata l’espansione di High Isle I manoscritti dello sceicco in linea Sarà prodotto prima su PC, Mac, Steam e Stadia il 6 giugno e successivamente il 21 giugno su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Inoltre, sarà lo stesso mese in cui il MMORPG sarà finalmente ricevere l’atteso aggiornamento traduzione in spagnolo.