The European svela perché Victoria Ruffo e Veronica Castro sono le attrici messicane più amate in Russia

Le attrici hanno lasciato un segno indelebile nel paese, realizzando produzioni di successo sulla televisione russa prima e dopo.

Serie messicana Hanno trovato un posto speciale nel cuore dei russi e sono diventati un fenomeno culturale che ha oltrepassato i confini. Tiktok russo Xenia Rina In un recente video, ha condiviso il profondo legame che il pubblico del suo paese ha con due importanti attrici messicane: Vittoria Ruffo e Veronica Castro.

“In Russia ci sono due attrici messicane che tutto il paese conosce: Victoria Ruffo e Veronica Castro. A noi è piaciuta così tanto Victoria Ruffo che ha visitato l’Unione Sovietica e ha preso parte anche a uno degli spot pubblicitari russi ha fatto delle foto con Mikhail Gorbachev, che era in “Quella volta come il nostro presidente”. Xenia ha evidenziato.

Il proprietario di Tiktok ha sottolineato l’importanza di Ruvo nel contesto della televisione russa, poiché con la serie la sua popolarità è aumentata notevolmente. “Semplicemente Maria”Che ha lasciato un segno indelebile nel pubblico.

“Si rendono conto dell’importanza che aveva nel nostro Paese e tutto grazie a ciò Serie TV “Semplicemente Maria” Che tutti abbiamo amato. Ero molto giovane quando mandarono in onda la serie, motivo per cui non ricordo la serie, ma molti anni dopo“Ho visto Victoria Ruffo nella serie tv La Mal Querida, un’attrice meravigliosa, e l’ho vista anche a teatro.”ha aggiunto Rina, a testimonianza dell’affetto che l’attrice ha coltivato nel corso della sua carriera.

D’altra parte, anche l’influenza di Veronica Castro è stata grande. Veronica Castro è conosciuta soprattutto per la sua lunga serie “Los Ricosanche Lloran”, che ha avuto un grande successo in Russia. È interessante che sia uscito in Messico nel ’79, mentre in Russia sia arrivato solo negli anni ’90. Ovviamente tutto questo accadeva perché in Unione Sovietica era vietato trasportare qualsiasi cosa straniera. Così, proprio quando l’Unione Sovietica stava cominciando a crollare, arrivarono le soap opera messicane, e quanto erano belle.

Xenia Reina sottolinea l’influenza di “Simply María” e “Los Ricosanche Lloran” sulla cultura russa e l’eredità dei loro eroi. Credito: TikTok/Xenia Rina

Il successo di queste serie in Russia sottolinea il potere della televisione come mezzo per connettere le culture e l’influenza duratura che la televisione esercita. La produzione messicana aveva un pubblico davvero distante. La passione dei russi per le storie e i personaggi delle soap opera è ancora viva, unendo generazioni attorno a romanzi che, sebbene originari del Messico, risuonano profondamente nelle terre russe.