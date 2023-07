The Evil Within: Iconic Horror Video a prezzo “batteria” su PS Store | PlayStation | video

I giocatori che amano il genere survival horror saranno entusiasti di ciò che PlayStation ha da offrire. Scopri l’importo dello sconto.

The Evil Within è diventato uno dei miei survival horror preferiti

È già normale che PlayStation Lancia offerte regolarmente nel tuo negozio ufficiale Per videogiochi digitali. E in questi giorni, il momento clou è un titolo simbolico per Genere horror di sopravvivenza Aspetto rubato.

The Evil Whithin’ è stato rilasciato nell’ottobre 2014. E ha segnato un’epoca. venendo a Competi con Resident Evil, la celebre saga che si è imposta come leader tra i titoli survival horror. E oggi esiste Negozio PS Ad un prezzo imbattibile.

Ottienilo a “Prezzo d’asta”

Attualmente, il gioco si incontra Più del 50% di sconto Nel Store ufficiale della console sony. per essere più precisi, con il 75%. Sbrigati, presto! Perché questa offerta sarà disponibile solo fino ad allora giovedì 20 luglio.

The Evil Within è scontato di oltre il 50% nel PS Store | Schermata: PS Store

E non solo. Versione per videogiochi con questo Incredibile promozione è la vocazione “Il male all’interno del pacchetto digitale”, Il che porta molte più cose rispetto alla versione normale. Include il gioco base più i contenuti Abbonamento stagionale o Abbonamento stagionale.

Quanto posso ottenere?

Prezzo normale per “Il male all’interno del pacchetto digitale” Ha un prezzo di $ 29,99, ma fino a giovedì della prossima settimana sarà disponibile per soli $ 7,49. Ottimo vero? Qui vi lasciamo anche il tasso di cambio:

$ 29,99 . Il suo prezzo base è pari a 106,97 suole peruviane e 502,51 pesos messicani.

. Il suo prezzo base è pari a 106,97 suole peruviane e 502,51 pesos messicani. $ 7,49. Con lo sconto, il totale da pagare sarebbe di 26,72 suole peruviane e 125,50 pesos messicani.

