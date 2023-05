The Flash viene promosso in grande stile con una parata di 600 droni

Manca poco allo sbarco nelle sale di The Flash, il nuovo film scritto da Supereroi Appartiene a Universo esteso DC Servirà da ponte verso il lifting che faranno James Gunn e Peter Safran.

Popolare condizionamento dell’arco Caricatura Flashpoint segue Barry Allen che prende la decisione di cambiare il suo destino usando i suoi poteri per tornare indietro nel tempo e salvare la vita di sua madre.

Ma questo atto provoca un completo cambiamento nella linea temporale e il Vermilion Speeder si ritrova intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è ancora vivo e appare sulla Terra per conquistarla.

Senza supereroi a difendere il pianeta, L’unica speranza di Barry è cercare di convincere un Batman diverso dalla persona che conosce ad aiutarlo a liberare un prigioniero da Krypton.Anche se non è quello che stai cercando…

DC Studios invita i fan a guardare uno spettacolo con 600 droni per promuovere The Flash

Con l’avvicinarsi della premiere del loro nuovo film sui supereroi, i DC Studios volevano promuovere il film in grande stile e Invita i fan a guardare uno spettacolo impressionante con 600 droni che annunciano The Flash.

Con il seguente tweet, puoi vedere parte dello spettacolo di droni messo in scena da DC Studios.

Secondo le storie di Instagram condivise dall’account ufficiale di The Flash, per promuovere il film sono stati utilizzati 600 droni, poiché gli spettatori hanno apprezzato le molteplici arti in mostra, inclusi i simboli BatmanSuperman e la Rapida Scarlatta.

Il cast di The Flash li riporterà indietro Esdra Miller Come Barry Allen Ben Affleck Come Batman Michael Shannon come oh zd pubblico Michael Keaton Ha ripreso il suo ruolo di versione Batman dei film di Tim Burton, oltre a fondersi Via Sasha Nel ruolo di Supergirl.

The Flash arriverà nei cinema il 16 giugno 2023. Cosa ne pensi di tutto ciò che è stato mostrato finora nel film? Raccontaci le tue impressioni nella nostra sezione commenti.