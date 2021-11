The Good End 2021: quali sono le sue componenti e chi attingerà alla cancellazione del debito

subordinare Dal 10 al 16 novembre Le banche nazionali offriranno ai consumatori varie alternative per acquistare prodotti in questo buon fine 2021 Per sfruttare al meglio questo periodo unico di grandi vendite in Messico.

Tra le varie opportunità che le banche forniranno per questo buon 2021 ci saranno tre punti, Mesi senza interessi, zero commissioni sulla vendita di auto, tariffe agevolate, e per la versione attuale che offriranno Promozioni per debiti annullati.

Rodrigo Brande de Lara, CEO dell’Associazione delle banche messicane (ABM) ha espresso nelle ultime settimane che tra le promozioni che le banche daranno ai consumatori 24 mesi senza interessi e 40 mesi a tassi agevolati per ammortamento.

In questo modo, le persone che hanno effettuato acquisti in Good End 2021 utilizzando carte di credito e di debito, Oltre ai beni o servizi delle aziende partecipanti in questo periodo, hanno il vantaggio di poter partecipare a una lotteria che riceverà premi fino a 250mila pesos.