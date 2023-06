“The Great Escape” nuovo spot di Apple

The Great Escape: Apple scatena un inseguimento attraverso Istanbul nel suo nuovo cortometraggio registrato con l’iPhone 14 Pro

Nella sua produzione chiamata “The Great Escape” dalla serie “Shot in iPhone”, Apple mostra i vantaggi della modalità movimento, della modalità cinema e della funzione di fotografia macro.

Con una sede promozionale imponente e innovativa, la famosa azienda Apple apre lo straordinario Funzionalità della fotocamera di iPhone 14 Pro. Nello specifico, nella sua produzione denominata «La grande fugaApple mostra i vantaggi della modalità Motion, della modalità Cinema e della fotografia macro.

Questa campagna emotiva espande la catena pubblicitaria di successo Girato con iPhone. In uno scatto di due minuti e mezzo, il luogo ci porta dritti Istanbulnello storico quartiere dello shopping e le sue stradine tortuose, che raggiungono anche i tetti.

Se non visualizzi correttamente il video incorporato, fai clic su Qui.

La storia inizia con Due snowboarder toccano il loro partner usando un iPhone, trasformando così il prodotto in uno strumento di punta della campagna. Entrambi scivolano in moto per le strade vicino al Grand Bazaar, ma nel momento in cui decidono di avventurarsi all’interno di questo famoso mercato, le autorità si intromettono e iniziano a perseguitarli.

È stata assegnata la direzione commerciale a Regia di Sinan Sevink. Mostra due skater che fuggono da tre dipendenti attraverso la città turca. La musica è disponibile anche su Mela Musica.

Tutti questi filmati registrati su iPhone mostrano le capacità della fotocamera iPhone 14Pro E le sue nuove funzionalità come Modalità Macro, Cinema e Movimento.

Il nuovo video è attualmente disponibile solo per la visualizzazione su Il sito di Apple in Turchia. Questa non è la prima volta che l’azienda produce spot pubblicitari regionali. Anche l’annuncio dell’iPhone in India ha lasciato un’impressione duratura. «Cavalieri» Creato dal regista indiano Vishal Bhardwaj e ha adottato la forma musicale.