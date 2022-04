The Kid Laroi anticipa la sua prossima avventura musicale con “Mille miglia” e la sua compagna Katarina Deme | un musicista

senza di te e resta Due dei più grandi successi globali degli ultimi anni sono diventati nell’industria musicale ed entrambi portano firme Kid Laroy. Un giovanissimo artista è stato chiamato a diventare, se non già, la prossima grande star mondiale. Per questo, è pronto per la sua prossima avventura musicale intitolata migliaia di migliaia.

L’australiano torna in campo con un nuovo brano che punta a diventare la colonna sonora di tutti i suoi fan. Con il suo stile, porta con sé le proprie esperienze delle relazioni che ha avuto e tutti i problemi che hanno causato. Sarà il biglietto da visita per il suo futuro album di debutto.

La canzone è stata presentata in anteprima venerdì scorso ed è già diventata un vero fenomeno. Non solo per le migliaia di visualizzazioni, ma anche perché il concetto di un video in cui si cerca l’amore è diviso in una persona buona e una persona cattiva è diventato un fenomeno virale sui social network.

Charlton Howard, è così che si chiama The Kid Laroi, fare la storia In Australia e nel mondo. È diventato l’artista più giovane a raggiungere il numero uno della classifica degli album, con F**k love (Savage), una riedizione del suo primo nastro musicale che potrebbe presto avere un seguito giudicato dall’appena uscito Thousand Miles. .

Mille miglia sono state fatte prima Christian Breslauer. Per creare il tema, l’australiano ha collaborato con i co-produttori Andrew Watt e Lewis Peel. Ma se qualcuno ha aiutato The Kid Laroi a creare questo argomento, è stata la sua compagna e attrice Katrina Dim che non solo ha ispirato il video ma ha anche recitato in quella sequenza iniziale in cui possiamo goderci la sua bellezza.

“Ho scritto questa canzone quando ho incontrato la mia ragazza ora. Mi piaceva davvero ma all’epoca sapevo che non potevo darle la relazione che meritava a causa della direzione che stava andando la mia vita stavo cercando di inseguire stavo sognando essere un grande artista o qualcosa del genere. Non volevo farle del male e preferivo stare via. Ora sono qui a dirle che dopo tutto questo tempo penso che le cose stiano andando bene”, ha spiegato il solista.