The Last of Us Part 1 sta ricevendo il suo terzo hotfix, i driver NVIDIA, e promette una patch per venerdì

The Last of Us Part 1 non è arrivato sul mercato in gran forma, e questo è stato chiaramente dimostrato da tutte le notizie, le analisi e i commenti che abbiamo visto negli ultimi sette giorni, ma sembra che Naughty Dog voglia cancellarlo brutta impressione che abbiamo tutto nel minor tempo possibile, e almeno mostrano una chiara intenzione di prendersi cura del loro prodotto e rispondere in tempi record, perché in poco più di una settimana vedremo fino a quattro patch e il movimento degli sviluppatori di driver AMD e NVIDIA.

Ora l’azienda ha già rilasciato il suo terzo fix che ci porta alla versione 1.0.1.7 del gioco, ha detto che il nuovo fix è più specifico e più lungo rispetto alle due versioni precedenti ma da quello che vediamo nell’elenco delle modifiche, che mostreremo più avanti, non sembra che sarà prima e dopo, solo le patch che erano pronte per il gioco di oggi che risolvono alcune situazioni di crash. Stanno anche continuando a migliorare i loro strumenti di indagine sulla segnalazione dei bug e un migliore rilevamento dei bug, quindi ci saranno ovviamente più aggiornamenti.

AMD ha già pubblicato driver specifici per il gioco, driver che ora fanno parte delle loro versioni regolari per tutti gli utenti. NVIDIA avrebbe dovuto fare qualcosa di simile e al momento gli utenti di schede RTX 30 hanno alcuni driver hotfix (531.58) che risolvono gli arresti anomali con dette schede e questo gioco.

Naughty Dog conferma sul proprio canale Twitter che intendeva correggere i problemi di controllo della tastiera e del mouse per l’hotfix appena rilasciato, ma non ha ottenuto la soluzione in tempo e dovrà attendere un futuro aggiornamento. A questo proposito, hanno in programma di pubblicare una patch, non un hotfix, per il prossimo venerdì. Sempre su Twitter, l’azienda stava per menzionare che, per poterlo godere su Steam Deck, c’è ancora un po’ di lavoro da fare, visto che prima devono essere risolti i problemi principali del gioco.

Le differenze tra un hotfix e una patch non sono chiare, ma dobbiamo capire che quest’ultima è qualcosa su cui si lavora di più e viene pianificata nel tempo, quindi è probabile che l’elenco delle modifiche per l’aggiornamento di venerdì sarà più ampio e migliorare più aspetti in sospeso del gioco, quando arriverà lo vedremo.

Per ora vi lasciamo con l’elenco delle modifiche introdotte in questo hotfix 1.0.1.7: