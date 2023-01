The Last of Us Part I ha venduto il 238% in più la scorsa settimana nel Regno Unito grazie alla serie

Fidanzamento con l’emblema del fuoco È stato il gioco fisico più venduto della scorsa settimana nel Regno Unito. Gioco strategia Nintendo è emersa con il 31% in meno di vendite rispetto a Nintendo Emblema del fuoco tre case per il 2019, ma ha avuto più successo di Risveglio dell’emblema del fuoco per Nintendo 3DS. Alcuni analisti ritengono che il suo aspetto più anime possa essere uno dei motivi per cui en non sta sovraperformando il suo predecessore, almeno in questo paese.

Fifa 23 Fino al secondo posto e Dio della guerra: Ragnarok Chiudi la piattaforma. Non ci sono stati lanci fisici negli ultimi giorni ad eccezione di un gioco Nintendo, ma sì C’erano alcuni movimenti da evidenziare.

serie la scorsa settimana L’ultimo di noi su HBO e ha avuto un impatto immediato con un solo episodio. L’ultimo di noi parte seconda delle vendite di PlayStation 5 raddoppiate del 238% ed è entrato al n. 20, mentre L’ultimo di noi: rimasterizzato Su PS4, rilasciata nel 2014, è aumentata del 322% È tornato in lista al numero 32. L’ultimo di noi parte seconda Funzionerà su PC 3 marzo Si prevede inoltre un aumento delle vendite della saga, sebbene questi dati non si rifletteranno in questo elenco di copie fisiche.

Battaglia del regno di Mario + Rabbids 2017 aumentato del 104% Entra in dodicesima posizione grazie alle offerte di catene come Argos e Amazon. il suo seguito Mario + Rabbids scintille di speranza È stato rilasciato pochi mesi fa. Campo di battaglia 2042 vende il 177% proprio per questo motivo, e Protocollo Callisto Sale al 16° posto – 83% di copie vendute in più – con il suo primo taglio di prezzo, poco prima del lancio del suo principale concorrente, Remake di Spazio morto.

Uno. Fidanzamento con l’emblema del fuoco

2. Fifa 23

3. Dio della guerra Ragnarok

quattro. Mario Kart 8: Deluxe

5. Call of duty guerra moderna 2

6. pokemon viola

7. Nintendo Switch Sport

8. Mestiere del Maine (Interruttore)

9. Animal Crossing: nuovi orizzonti

10. Pokemon scarlatto