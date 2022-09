The Last of Us Part I nasconde l’arte del nuovo concept di Naughty Dog

La nostra ultima parte uno Apparentemente nascondendo indizi Uno dei seguenti giochi dove lavori cane obbediente. Giocatori remake per PlayStation 5 Hanno trovato arti concettuali nel titolo che non compare nemmeno l’ultimo di noi né dentro Il nostro ultimo rimasterizzatoCome riportato da un account di fan su Twitter cane cattivo centrale.

I giocatori ne hanno trovati diversi adesivi sui muri in alcune stanze La nostra ultima parte uno Dove viene visualizzato Oggetti fantastici, guerrieri, creature di vario genere e quello che sembra essere un vasto paesaggio. L’impostazione non corrisponde a nulla del suo creatore Crash BandicootE il Jack e Daxter S Sconosciutocosì fanno riferimento i fan nuova proprietà intellettuale.

I fan ipotizzano che la grafica in TLOU1 significhi la nuova IP di Naughty Dog. A quanto pare sarebbe un luogo immaginario. Qual’è la tua opinione? pic.twitter.com/IV9tZZqULW– Naughty Dog Central (NaughtyNDC) 5 settembre 2022

Neil Druckmannil co-presidente di Naughty Dog, lo ha annunciato al Summer Game Fest Sta lavorando al suo prossimo progettoche non è stato annunciato. Queste immagini saranno escluse a La nostra ultima parte 3anche se il co-direttore dell’epica lo ha ammesso Hanno già idee per questo terzo titolo. Non si adatta neanche Sconosciutoepic non esclude un ritorno ad esso Nel futuro.

Oltre a questa nuova proprietà intellettuale, lo studio californiano continua a lavorare Gioco multigiocatore l’ultimo di noiiniziato come metodo aggiuntivo per La nostra ultima parte 2, ma è cresciuto abbastanza da diventare un titolo con una propria entità. Lo scorso giugno abbiamo visto un arte concettuale.

Venerdì scorso, 2 settembre, sono stati lanciati La nostra ultima parte uno Per PS5 (prossimamente su PC), da Abbiamo detto nella nostra analisi“Forse non era il gioco che aveva più bisogno di un remake, sia per il tempo trascorso dalla sua uscita, sia per quanto è stato buono l’originale grazie alla sua rielaborazione, cosa a cui dobbiamo aggiungere il fatto che è su un business difficile da migliorare”. […]”.