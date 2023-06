The Lord of the Rings Return to Moria è presentato come l’unico gioco di sopravvivenza nell’universo di Tolkien

Il Signore degli Anelli: Ritorno a Moria È stato un altro annuncio del Summer Game Fest e, come suggerisce il titolo, si tratta di un nuovo gioco ispirato all’universo creato da JRR Tolkien, sviluppato da Free Range Games per PS5, PC e Xbox Series X | S che verrà rilasciato il Autunno 2023.

È un’avventura che ha poco o niente a che fare con l’ultimo Gollum, e lo sarà Orientato alla cooperazione e alla sopravvivenza Come suggerisce il nome, le miniere di Moorea avrebbero svolto un ruolo centrale nella sua ambientazione

e questo è Return to Moria è l’unico videogioco di sopravvivenza ambientato nella Quarta Era della Terra di Mezzo. In una nuova storia, seguiamo le avventure di un gruppo di nani per ripristinare la loro patria.

Per mostrare il loro famoso coraggio e cameratismo, un gruppo di nani entrerà nelle cavernose miniere di Moria, Elementi chiave per aspetti del gioco come la raccolta o la costruzione di risorse Da diverse strutture, come i ponti che ci permettono di accedere a nuove aree della miniera.

Ma il nostro lavoro non finirà qui: oltre a scavare cunicoli e gallerie alla ricerca di tesori e metalli preziosi, potremo farlo. Rianima le formazioni e crea al loro interno armi e armature sempre più potentie sarà necessario affrontare i crescenti pericoli che ci attendono nel buio delle miniere.

I giocatori creeranno il proprio elfo personalizzato prima di iniziare il loro viaggio, e saranno in grado di farlo Goditi l’avventura giocando da solo o online con altri giocatori amici.

Inoltre, torniamo a Morea Gli ambienti sono generati proceduralmenteil che significa che non ci saranno due giochi uguali, poiché gli scenari cambieranno completamente dall’uno all’altro.

Essendo un survival game, dovremo anche stare attenti a non fare troppo rumore, altrimenti attireremo l’attenzione degli innumerevoli pericoli che popolano le profondità. Sopravviverai abbastanza a lungo da apprendere il segreto dell’ombra che si annida dentro di te?

Se vi siete persi qualche annuncio del primo grande evento estivo, date un’occhiata al nostro riepilogo del Summer Games Festival per tutte le notizie, oltre alle anteprime e uno sguardo approfondito ai seguenti titoli:

Terminato l’evento, cosa ne pensate del Summer Game Fest 2023? Ti sei perso qualche annuncio?