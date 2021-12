“The Matrix Resurrections”: reazioni divise chiamano il film “Grandi misteri descrittivi” e “difettoso”

Prime reazioni a Matrice della Resurrezione Sono già qui, e sembra che il pubblico sia diviso a metà.

Keanu Reeves Carrie-Anne Moss ha ripreso i ruoli di Neo e Trinity per il primo film matrice A partire dal Rivoluzioni Matrix dal 2003.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale a Toronto giovedì (16 dicembre) e le reazioni sono state positive, estreme e frustranti.

Tuttavia, tutti concordano sul fatto che il film è ambizioso e non ha paura di correre rischi.

Mentre il critico cinematografico Courtney Howard ha descritto il film come “uno sbalorditivo, sbalorditivo rompicapo, perfettamente in linea con l’eredità del franchise”, ha detto uno scrittore cheat sheet Jeff Nelson lo ha criticato come “troppo referenziale”.

Lo ha definito “quasi due ore e mezza di spiegazioni con scene d’azione mosse che ricordano uno dei film di Bourne”.

La scrittrice Emily Vanderwerf ha riassunto la natura divisiva del film in un tweet: “C’è stato un punto nel mezzo di Matrice della Resurrezione Che per un attimo ho pensato fosse il miglior film mai realizzato, beh, non mi sono convinto che non lo fosse”.

“L’ho adorato. Un sacco di gente lo odierebbe [sic]”Ha aggiunto.

Kevin L. Lee ha aggiunto che il film, che ha descritto come “profondamente imperfetto”, “è stato diretto/recitato con tale sincerità ed entusiasmo da fare qualcosa di nuovo”.

Keanu Reeves in divisa Matrice della Resurrezione (Immagini Warner Bros.)

Ha detto: “Ci sono voluti tutti i colpi di scena e le svolte che avrebbe dovuto prendere per realizzare un sequel di Matrix. Ci sono molte cose, ma non gioca sul sicuro. “

Secondo Nigel Smith PersoneIl nuovo film è “più divertente” del sequel precedente.

Matrice della Resurrezione Uscirà nelle sale il 23 dicembre.