The Sims 4 collabora con Stefan Cooke per la collezione uomo

elettronico Oggi, Arts e Maxis hanno svelato la collezione Moda maschile moderna NS Vai Sims 4L’ultima collezione di moda per i giocatori per espandere lo stile dei Sims e consentire la loro creatività, disponibile il 2 dicembre per PC e Mac tramite Origin, Steam, PlayStation 4, 5 e Xbox Series. X | S e Xbox One.

Per consentire ulteriormente ai fan di trovare nuovi percorsi espressivi alla scoperta di sé, mantenendo la promessa delle più moderne scelte di abbigliamento maschile, vai sims Ha collaborato con il British Fashion Council e lo stilista londinese Stephen Cook, nonché con il partner Jake Burt, per creare una gamma di stili di gioco, come la sua azienda pluripremiata, che si estende ben oltre i confini tradizionali. Stile e ridefinizione dell’abbigliamento maschile.

I Simmini d’avanguardia possono ridefinire i classici con questa nuova collezione. Che include 23 nuovi pezzi ricreati dalle collezioni del mondo reale di Stephen Cook. Con spille alla moda che eleveranno di forme i guardaroba dei tuoi Sims. Texture e modelli reimmaginati portano l’abbigliamento quotidiano dall’ordinario allo straordinario. Ci sono giacche, pantaloni, abiti e scarpe, oltre ad alcuni capi firmati. Compreso il cappotto college in pile di Stefan Cooke con gonna. Un design che riassume perfettamente la raffinatezza del moderno abbigliamento maschile.

