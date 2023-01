The Telegraph – L’Italia vieta l’uso del cellulare nelle scuole

I telefoni cellulari non sono ammessi nelle aule delle scuole in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Questa informazione è stata diffusa sui media di Página 12 questo venerdì 6 gennaio 2023.

In un comunicato, il capo della filiale ha sostenuto che i dispositivi mobili “rappresentano una distrazione per chi li usa e per i colleghi; una grave mancanza di rispetto per l’insegnante.

In base a tale provvedimento, gli studenti possono utilizzarli solo con l’approvazione del docente di classe e solo per la propria formazione scolastica. “Può essere espressamente consentito per scopi educativi, inclusivi e formativi, con l’approvazione dell’autore, e in conformità con i termini.”

Il funzionario italiano ha osservato: “Non stiamo introducendo sanzioni normative, ci riferiamo alla responsabilità. Al fine di prevenire efficacemente l’uso improprio di questi dispositivi, chiediamo ai centri educativi di garantire il rispetto delle normative vigenti e di promuovere severi rinforzi normativi e co – accordi di responsabilità ove opportuno”.

La decisione del portafoglio del governo italiano comprende una relazione di una commissione parlamentare sui rischi per la salute dei bambini derivanti dall’uso improprio dei telefoni cellulari.