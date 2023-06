The Trilogy – The Definitive Edition’, con grafica realistica grazie all’Unreal Engine 5

28 giugno 2023, 10:30 – Aggiornato il 28 giugno 2023, 10:31

nel 2021 giochi rock Ci ha sorpreso tutti con una raccolta di episodi classici di “GTA” come “GTA III”, “GTA Vice City” e “GTA: San Andreas”, Questi titoli sono dotati di nuove trame, effetti di luce e modellima mantenendo Giocare e la storia originale della puntata, che è stata deludente per alcuni utenti E Dal momento che il gioco è uscito con alcuni Insetti Dalle prestazioni e dalla riproduzione, oltre al fatto che la modellazione e la grafica lasciavano molto a desiderare.

canale Youtube 12 oreSi è assunto il compito di fare ciò che molti si aspettavano che facesse”.remakeDalla classica saga di “GTA”, in particolare “GTA: San Andreas”, rifacimento di questa puntata con l’aiuto di Unreal Engine 5 per portarci Una demo di come sarà con la grafica di nuova generazionedove brilla senza dubbio.SorprendenteCon alcune decorazioni e design di altro livello se lo confrontiamo con “GTA: The Trilogy – The Definitive Edition”.

12th Hour non è solo un modello per il protagonista, CJ, ma anche una parte di Grove Street così come alcune auto e la scena della prima area che abbiamo iniziato a controllare il personaggio non appena abbiamo avviato il gioco la frase che molti dicono i meme “Ci risiamo” (Ci risiamo).

dentro Video dimostrativovedi come Youtube Trascorre ore su tutti i modelli demo, dalla costruzione di CJ da zero, piante per l’ambiente, costruzione di case di Grove Street, auto, può persino eseguire inversioni in tempo reale. È decisamente molto diverso da ciò che Rockstar ci ha regalato con “GTA: The Trilogy – The Definitive Edition”.

Si precisa che, per ovvi motivi, questa demo non può essere scaricata o distribuita, in quanto viola il copyright e sarà proibita da Prendi due. Questo è solo un esempio di come può apparire il nostro titolo classico con una grafica ultra realistica, ricordando che ricreare una piccola area non può essere paragonato all’intero lavoro dello studio per dare vita a una città.

Questo tipo di attività è stato ricreato con il motore grafico di giochi epici È così popolare, ci sono molti artisti che si dedicano a ricreare un classico con strumenti di nuova generazione, con la famosa custodia per Nintendo 64 “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, Si lascia vedere nella demo giocare Realizzato con Unreal Engine 5.