The Trilogy – The Definitive Edition richiederà più tempo

Rockstar Games ha rilasciato correzioni di bug nell’ultima raccolta di Grand Theft Auto. Tuttavia, le versioni fisiche GTA: La trilogia – Edizione definitiva Ci vorranno ancora qualche giorno per PlayStation e Xbox o settimane per Switch. Non è un compito facile o veloce, ma è quello che dovevano fare prima che la versione rimasterizzata non definitiva fosse rilasciata.

Versioni fisiche per PlayStation 4 e Xbox One di GTA: Trilogia – La Definitive Edition verrà spostata di 10 giorni fino al 17 dicembre. Mentre Nintendo Switch è previsto solo per “l’inizio del 2022”, secondo Account Twitter ufficiale di Rockstar Games.

3D riprogettato per Grand Theft Auto È stato rilasciato digitalmente l’11 novembre, suscitando il malcontento del pubblico con le versioni problematiche che avrebbero sostituito gli originali. Rockstar Games ha riconosciuto e si è scusato per i problemi sollevati e si è a sua volta impegnata a risolverli.

Inoltre, le versioni PC originali di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas Torneranno al Rockstar Store come bundle. Acquirente GTA: La trilogia – Edizione definitiva Per PC, lo otterrai assolutamente gratis. Potranno richiedere partite fino al 30 giugno 2022.