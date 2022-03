“The Walking Dead” avrà una storia secondaria con Maggie e Negan

morti che camminano Continua ad espandersi con serie a episodi, sequel e Ruolo. Adesso va in onda anche l’ultima stagioneha annunciato AMC Isola dei MortiÈ una produzione che verrà mostrata per la prima volta in 2023E nella sua prima stagione di sei episodi, avremo Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) Insieme sull’isola di Manhattan. La coppia impossibile dovrebbe farlo Affronta orde di non morti nella grande città.

Isola dei Morti: Fuga da New York + The Walking Dead

“Sono felice di continuare il viaggio di Negan e Maggie.”Morgan ha commentato in una nota. “Questo è stato un viaggio a piedi nei panni di Negan e sono così entusiasta di continuare il suo viaggio a New York con Lauren”, continua. “Gli zombi nell’ambiente urbano sono sempre stati un’ottima immagine, ma Fifth Avenue, Empire State Building, Statua della Libertà? Una delle città più belle del mondo?Commenti di un rappresentante di Negan, che ha affermato che a livello visivo reinventerà la saga. Secondo AMC, la produzione sarà molto diversa dalle altre. rivista Elleproduttore esecutivo e scrittore morti che camminanoessere il Spettacolo dalla nuova serie.

“Sono lieto di essere associato a Dan McDermott e al team di AMC per il prossimo capitolo di morti che camminanoNella sua dichiarazione, Cohan ha spiegato: “Maggie mi sta molto a cuore e sono entusiasta per lei Completa il tuo viaggio nella famosa New York City, con il mio amico e collaboratore, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorn ha creato qualcosa di incredibilmente speciale e non vedo l’ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo per Maggie e Negan”.

Su Isola dei MortiE il Maggie e Negan viaggeranno insieme nella Manhattan post-apocalittica, che è stata a lungo tagliata fuori dalla terraferma.. La città devastata è piena di morti e i residenti che hanno deciso di rimanere a New York City hanno costruito il loro mondo pieno di morti. caos politicoE pericolo, bellezza e terrore. est Ruolo aggiungere a Fear of the Walking Dead, un mondo al di là E il racconti di morti che camminanoSelezioni confermate di recente. Il sogno di Morgan Per partecipare alla sua serie, è stato soddisfatto. Vi lasciamo con il suo poster ufficiale.