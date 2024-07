The Way, il gioco di AurumDust, è disponibile per dispositivi mobili e ora puoi preregistrarti su Android

Il gioco di strategia, carte e decisioni che ha cambiato la storia si prepara già al debutto sui cellulari

Questo titolo arriverà sui telefoni cellulari dopo essere stato disponibile su PC e Nintendo Switch

Ultima versione di AurumDust, Ceneri degli Dei: Il SentieroGli ultimi ritocchi sono già in corso Lancio sui cellulari Dopo aver brillato su PC e altre piattaforme. In effetti, su Android puoi già Pre-registrazione Google Play ti avvisa che il gioco è ora disponibile e lo scarica automaticamente al momento del lancio.

Il titolo che finalmente arriva sui cellulari

Considerando che un format come quello proposto da Ash of Gods: The Way Possono essere molto compatibili Con le sue prestazioni sui telefoni cellulari, questo videogioco ha raggiunto la piattaforma di videogiochi più prolifica oggi. Questo gioco, il gioco quello Abbina carte e strategia Con la decisione presa in un formato molto speciale, la avrete quindi sui cellulari Nuova posizione Dove vengono reclutati i giocatori.

Come si può vedere in Trailer ufficiale del giocoIn Ash of Gods: The Way, il gioco è ambientato in un mondo che combina diverse culture storiche per portare a una storia in cui ci sono diverse opzioni e percorsi che il giocatore può intraprendere. Questo ti dà Ottimo fattore di rigiocabilitàpoiché intraprendere azioni diverse può portare a Gli eventi si svolgono in un modo completamente diverso Al tuo gioco precedente.

I giochi vogliono arrivare sui telefoni cellulari

Dopo di ciò ci sono sempre più videogiochi Emerso su piattaforme come PC o console, decidono di entrare come potenziale nicchia anche nel mercato della telefonia mobile, il settore con il maggior numero di utenti. Ci sono alcuni Limitazioni tecniche in molti telefoni cellulariMa anche molti videogiochi che vogliono accedere a questi sistemi hanno valori tecnici ragionevoli per la maggior parte dei telefoni cellulari.

Infatti, piattaforme come Netflix includono nel loro catalogo di giochi molti titoli già esistenti Hanno fatto parte del catalogo Steam e Nintendo Switch, E tante altre cose. E anche grandi franchise come Death Stranding, Di Hideo KojimaSi sono posti l’obiettivo anche sui telefoni cellulari, raggiungendo iPhone 15 Pro e iPad con processori più moderni.

