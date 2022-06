The Wild, il fantastico aggiornamento di Minecraft, è ora disponibile con nuovi blocchi, biomi e altro ancora

Minecraft: selvaggio Già disponibile in successo e plurale videogioco sandbox mojang. È così che i funzionari lo hanno condiviso attraverso la pagina ufficiale del titolo, spiegando tutti gli aggiornamenti a livello di nuovi contenuti e altre sorprese che questo nuovo ci ha preparato. Patch 1.19.0sotto il titolo Selvaggio. Questo è uno dei principali sviluppi che troviamo Nuovi biomi, blocchi e creature; Ma c’è di più.

Risveglia il lato più selvaggio di Minecraft

Pertanto, The Wild è già disponibile in entrambe le versioni del titolo, ovverosia. Versione Java S Edizione di roccia. Tanto che tutti i sistemi esistenti per i quali Minecraft è disponibile beneficeranno di questo nuovo aggiornamento, da PC Windows un Mac OS S linuxoltre al file principale tastiera del computer Come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e versioni touch di Dispositivi iOS e Android.

Tra le principali novità troviamo Due nuovi biomi, o attraverso le profondità del mondo superiore o la palude di mangrovie. Inoltre, troveremo in entrambi i luoghi nuove creature Tipico di ogni regione, come quello che ci caccia fuori dall’oscurità. Da parte sua, le paludi di mangrovie ospiteranno, tra le altre, varie specie di rane.

Anche se la creatura più sorprendente è la terracotta, che possiamo attrarre usando ranalose e blocchi musicali. L’attività principale di questa creatura sarà raccogliere risorse Da parte nostra, quindi il suo utilizzo sembra molto interessante per il giocatore medio. finalmente , nuovi blocchi Come mangrovie, terracotta o skulk ci permetteranno di personalizzare le nostre strutture nell’aspetto più autentico.

di recente, Maine Craft Ricevere DLC Berserk Basato su Sonic il riccio Con nuove skin e livelli basati sul popolare franchise Sega.

