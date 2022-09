The Wind – La prima pala riciclabile al mondo è ora disponibile per i parchi eolici onshore

La prima pala riciclabile al mondo è ora disponibile su progetti di energia eolica onshore. In questi termini, ha annunciato il lancio la società tedesco-spagnola Siemens Gamesa, che ha descritto l’evento come una “pietra miliare” nel suo percorso “verso la produzione di turbine eoliche completamente riciclabili nel 2040”. Prima del lancio della pala riciclabile, la produzione di pale riciclabili era – come spiega il produttore – un compito complesso per l’industria eolica: “Il complesso processo di produzione delle pale, che i materiali compositi come resina, vetro e fibra di carbonio le rendono difficili da smaltire al termine del ciclo di vita dell’aerogeneratore”. E così – continua Siemens Gamesa -, nonostante circa l’85% delle turbine eoliche possa essere completamente riciclato, “molte delle pale sono state inviate in discarica dopo essere state smontate”.

Ebbene, nel processo RecyclableBlade, Siemens Gamesa utilizza una soluzione acida delicata per separare i materiali alla fine della vita utile delle turbine eoliche, in modo che questi materiali possano essere riciclati “per l’uso in altre applicazioni industriali come l’edilizia, i beni di consumo o il industria automobilistica”.

Oltre a sviluppare quella che offre come “la prima lama al mondo completamente riciclabile”, Siemens Gamesa sta collaborando con l’associazione che rappresenta gli interessi del settore europeo dell’energia eolica, WindEurope e altri importanti attori del settore “per garantire che lo scarico delle lame sia vietato in tutta Europa”.

Tim Dawidowsky, Director of Operations and Sustainability di Siemens Gamesa: “Con il nostro impegno a rendere l’energia eolica il più sostenibile possibile in ogni fase della sua vita, stiamo guidando l’industria eolica verso la piena sostenibilità. Vogliamo soluzioni per i parchi eolici Siemens Gamesa, nella continua collaborazione con i nostri clienti e fornitori, un elemento chiave per aiutare i paesi a raggiungere gli obiettivi di emissioni nette di carbonio”

Siemens Gamesa è una multinazionale tedesco-spagnola che progetta, sviluppa, produce e fornisce soluzioni per l’energia eolica. Secondo il suo profilo aziendale, ha installato più di 124 gigawatt.