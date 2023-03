The Witcher 3 è stato aggiornato e migliorato su PS5 e Xbox Series

progetto cd Appena rilasciato Aggiornamento 4.02 A The Witcher 3: Caccia Selvaggia A PC, PlayStation e Xboxche tra le varie correzioni migliora anche la stabilità complessiva e le prestazioni del gioco, in particolare in Serie PS5 e Xbox dentro modalità performantequindi sembra che manterrà un 60fps più stabile di quanto non sia al momento. Qui puoi leggere le note complete sulla patch.

Una patch che corregge alcuni bug su PS5 e Xbox Series

tra i Miglioramenti specifici a questa versione di patch per le console di nuova generazione Da Sony e Microsoft, oltre alle prestazioni, il feedback afferma che “Abbiamo risolto un problema per cui i personaggi potevano diventare un po’ sfocati durante i dialoghi e le storie su PS5” o “Risolto un problema con l’utilizzo della memoria in modalità Ray Tracing che poteva causare arresti anomali su Xbox Series X X”.

Inoltre “Risolto un problema con la sostituzione manuale del salvataggio in cui, in alcune circostanze, il salvataggio del gioco più vecchio su PS5 veniva eliminato” e “Risolti problemi di prestazioni a Beauclair e Novigrad che si verificavano dopo il caricamento di un salvataggio del gioco”.

Compresa anche la versione per PC, L’aspetto dell’acqua è stato migliorato Aggiungendo la rifrazione ai riflessi SSR e ray tracing, f Aggiunto cursore Motion Blurche si trova in Opzioni → Video → Grafica.

Lo stregone 3pubblicato originariamente nel 2015 per PC, PS4 e Xbox One, è stato finalmente migliorato. 14 dicembre Per PS5, Xbox Series e PC, continua a leggere Analizziamo tutto il meglio di questa nuova versione