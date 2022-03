The Witcher: Henry Cavill introduce la nuova Sardinella per la Stagione 3

Con queste sciocchezze, la serie il mago È diventato uno dei romanzi di maggior successo su NetflixLa seconda stagione è la più vista nella storia della piattaforma. Storia del Andrei Sapkowski Ha iniziato le sue avventure audiovisive con i videogiochi e, grazie al gigante rosso dello streaming e a Henry Cavill, le avventure di Geralt de Rivia sono ormai richieste da molti spettatori fantasy-addicted. Che, tra l’altro, quest’anno avrà una buona doppia dose con la premiere di Casa del Drago E il Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Dopo aver finito la stagione 2 ed essere stagione 3 in lavorazioneCavill ha condiviso una nuova foto su Instagram che ci regala Alla nuova Sardinella. O uno scarafaggio, dipende da come vedi la serie. Ciò conferma che al momento l’artista è nel mezzo di una sessione di allenamento con il suo cavallo e ha voluto condividere con il resto del mondo il nuovo look che Sorcerer Mountain avrà dopo gli eventi della scorsa stagione.

Anche se è già noto che Geralt cambia spesso cavallo, tutti Finiscono con lo stesso nome:

È davvero carina

“ “Oggi l’incontro con il mio amico Hector e il mio amico umano Laszlo! Dopo una bella passeggiata in montagna, Hector ha mostrato alcune delle sue nuove abilità. Può essere una promessa.”

Cavill si riferisce anche a Laszlo Juhsz, il maestro dei cavalli nella serie The Witcher e responsabile di tenere tutto in ordine e allenarsi. La terza stagione di The Wizard’s Tale non ha una data di uscita al momento, ma è meglio lasciarla fuori che arrivare nel 2022, perché probabilmente vedremo Cavill torna bene nel 2023.