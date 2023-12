The Witcher III e Subnautica si uniscono in questo gioco di ruolo dark fantasy

Sirens è un gioco di ruolo in cui sei una sirena e devi sopravvivere agli orrori dell'oceano.

The Witcher III e Subnautica sono videogiochi che vale la pena provare

Se sei un fan dei giochi di ruolo dark fantasy, lo adorerai sicuramente Scopri di più sul progetto indipendente Il che fa molto parlare. Questo è un gioco di sirene e mix Elementi di The Witcher 3 e Subnautica Per creare un'avventura unica e innovativa che non abbiamo mai visto prima. La cosa più sorprendente di tutte è questa Per la sua grafica e il suo gameplay Sembra un vero gioco AAA.

Di per sé, Sirens ci offre a Sperimenta un ruolo diverso Quello a cui siamo abituati. Invece di controllare un eroe umano, assumeremo… Il ruolo di una sirena, una delle creature mitiche più misteriose del mondo. Se vuoi saperne di più Questo fantastico videogiocoIn questo articolo ti spieghiamo tutto.

Silent Lamb Studio e Madmind Studio annunciano un fantastico gioco indipendente chiamato Sirens

Sirens è un videogioco sviluppato da Silent Lamb Studio e Distribuito da Madmind Studio. Qui controlliamo una sirena che deve sopravvivere e svilupparsi nelle profondità dell'oceano, dove… Affronterai tutti i tipi di minaccedai mostri marini grandi quanto i dinosauri stessi, ai cacciatori umani che vogliono… Elimina tutto sul suo cammino.

Il gioco promette di fornirci un'esperienza di gioco di ruolo coinvolgente, con Progressi basati sulla genetica E magia che ci permetterà di personalizzare la nostra sirena Abilità e attributi diversi. Dovremo anche esplorare un vasto mondo Un sottomarino pieno di segretiE i tesori e i pericoli che si adatteranno alle nostre azioni e decisioni.

Sirens presenta alcune delle caratteristiche di The Witcher 3 grazie al vasto mondo che già offre Un'ampia varietà di creature mostruose Con il quale dovremo combattere utilizzando tutti i tipi di abilità. La trama del titolo si concentra sulla teoria dell'evoluzione L'umanità separata dalla Terra Adattarsi al mare.

“Il concetto del gioco si basa sulla teoria secondo cui l'evoluzione dell'umanità ad un certo punto è stata divergente. Un organismo complesso che ha scelto di lasciare l'oceano e conquistare le terre divise. Una parte di questa specie ha deciso di rimanere nell'acqua ed evolversi lì. Man mano che perfezionavano i loro corpi fisici, questi esseri iniziarono ad apparire sempre di più… Caratteristiche tipiche delle creature marine, dando origine a sirene umanoidi che non avevano mai sperimentato la vita sulla terra prima e che si sono evolute sott'acqua – Descrizione delle sirene a vapore.

Ciò significa che la storia va sempre più lontano Sistema di anticipo sirena È esponenziale, essendo un concetto molto interessante Mai visto prima in un altro titolo, almeno non così buoni come sono stati presentati. In effetti, la cosa più impressionante è che ci sono riusciti Crea un mondo meraviglioso Con una sezione grafica che lo rende vivace.

Allo stesso modo, suona anche come una sirena Ha influenze SubnauticaUn gioco di sopravvivenza ed esplorazione subacquea che ci ha lasciato vertigini e vertigini La bellezza del mare profondo. Le sirene ci offriranno un'atmosfera simile, ma con un tocco più fantastico e mitico. Saremo in grado di Nuota liberamente attraverso l'oceanoE interagisci con l'ambiente e le creature che lo abitano, oltre a scoprire i segreti nascosti sotto le onde.

È sicuramente un gioco Attira l'attenzione per la sua originalità e qualità. Sebbene non sia stata ancora fissata una data di rilascio confermata, dovrebbe arrivare su Steam Nel 2024 o 2025. Nel frattempo possiamo ricontattarti Sviluppo tramite Steampoiché sembra che diventerà uno dei prossimi migliori giochi di ruolo.