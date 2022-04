The Women’s Club Learning Mathematics: uno spazio per la democratizzazione della conoscenza

Gli studenti del club si incontrano ogni lunedì dopo le lezioni regolari. / José Varga Foto: José Vargas Esguera

La Santa Maria de Obate School, a poco più di due ore da Bogotá, è una delle poche istituzioni educative pubbliche femminili di Cundinamarca con circa duemila studenti e, sebbene si trovi nei villaggi del comune, dove ci sono le scuole primarie, hanno bambini ricevuti che non lo sono Hanno scuole vicino alle loro case, nella sede, situata nell’area urbana di Opati, lo spazio è ancora riservato alle sole donne.

L’insegnante Natalia Paloma è arrivata a scuola nel 2020, pochi giorni prima della dichiarazione dell’epidemia e del confinamento in Colombia; Lì insegnò matematica, algebra, calcolo e trigonometria, ma il suo più grande impegno fu incoraggiare i suoi studenti a interessarsi allo studio della matematica.

All’università, dove ha studiato educazione di base con particolare attenzione alla matematica, si è interessato all’apprendimento della matematica dalla lingua e insieme ad alcuni dei suoi compagni di classe ha sviluppato un seme di ricerca per far progredire la comprensione della lettura e la capacità di argomentare in matematica. “Mi piacciono gli spazi in cui gli studenti possono partecipare volontariamente, è uno scenario ideale”, spiega, e dice che, in base alla sua esperienza, ha creato spazi per realizzare questo interesse volontario da parte degli studenti.

La scuola pedagogica sperimentale, dove ha lavorato, gli è stata utile per esplorare altre forme di insegnamento, incentrate su processi ed esperienze, dall’autonomia degli studenti e lontano dagli approcci tradizionali. La sua esperienza in un’altra scuola, dove le classi erano divise in maschi e femmine, l’ha avvicinata anche a vedere la matematica da una prospettiva di genere. “Lì mi sono interessato all’educazione delle donne, perché c’erano spazi disparati, e i commenti di studenti e insegnanti che hanno segnato la differenza tra l’una e l’altra”.

Con un tour preparato per il suo arrivo alla Scuola Santa Maria, senza contare la sua partecipazione a musei e semenzai, ha creato uno spazio virtuale con gli studenti dei corsi recenti che hanno voluto approfondire i temi visti in aula. Nonostante la grande difficoltà che la scuola ha dovuto affrontare per la mancanza di accesso a Internet per le giovani donne, sempre più studenti e le loro sorelle di altre classi e altre ragazze curiose attraverso il passaparola hanno potuto incontrarsi.

È così che hanno formato il Club for Women Learning Mathematics e, come incentivo, Paloma ha organizzato incontri con donne dedicate alla matematica, come la professoressa Carolina Neira, dell’Università Nazionale, che fa anche parte della Commissione per l’uguaglianza e il genere in Colombia . Comunità di matematica e, in base alla sua esperienza, ha parlato con gli studenti delle possibilità di carriera in tutta la regione e dell’importanza del contributo delle donne alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica (STEM, in breve).

Uno dei vantaggi speciali della promozione e dell’aumento della partecipazione delle donne nei settori STEM è la possibilità di trovare soluzioni più complete, tenendo conto delle diverse esperienze e analisi che contribuiscono al beneficio della popolazione in generale e al raggiungimento della sostenibilità obiettivi di sviluppo, che è qualcosa che sono i forum. Del mondo, organizzazioni scientifiche e accademiche combaciano, come Neira.

Va ricordato che sebbene le donne costituiscano la metà della popolazione, solo il 28% di tutti i ricercatori nel mondo sono donne, e nel caso colombiano la cifra raggiunge il 38%, secondo il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. Ma se si parla di ambiti più specifici, come l’ingegneria, nell’ottobre 2021 un’indagine della Fondazione Universitaria Salesiana ha indicato che in Colombia, tra tutti gli studenti di ingegneria, solo il 14% sono donne.

Sebbene questi numeri mostrino un ritardo in questi ambiti universitari e professionali, la radice di questo divario di genere risiede nella prima infanzia e nell’istruzione di base, in pregiudizi e cliché come “blu per i ragazzi e rosa per i bambini”. Ragazze “,” Dovresti sembrare femminile “,” Le ragazze non giocano con le macchine “,” che in seguito divenne” Questa professione per uomini “,” Le donne non sono per quello “,” E anche se sembra un ricordo del passato , è ancora ben consolidato.

“Dobbiamo stimolare l’interesse (delle ragazze) fin dai primi anni, combattere gli stereotipi, formare insegnanti per incoraggiare le ragazze a scegliere carriere STEM, sviluppare programmi di studio sensibili al genere, guidarli e cambiare i preconcetti”, si legge nel libro Decodificato: Educare ragazze e donne in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM)dall’UNESCO.

Per questo motivo, Paloma ha creato il Club affinché gli studenti che desiderano partecipare possano ottenere esperienze educative che integrano, ampliano e approfondiscono i processi e i concetti delle classi regolari e affrontano questi argomenti. Inizialmente in realtà virtuale, e ora di persona, il progetto di questa professoressa fa parte della sua tesi di dottorato intitolata “Principi del curriculum per promuovere la partecipazione delle ragazze adolescenti in matematica”, della Pedagogical and Technological University of Columbia (UPTC).

Promuovere l’indipendenza dalla matematica

Adriana Sofía Espitia ha 14 anni, frequenta la prima media e da quest’anno ha deciso di frequentare le sessioni di club. “Conoscere le esperienze dei colleghi che hanno lavorato al club l’anno scorso e che ha dato loro buoni risultati mi ha motivato ad iscrivermi, anche perché qui posso rivedere e rafforzare i temi visti negli anni precedenti”, dice. Come lei, circa 120 studenti di Santa María de Ubaté si incontrano, di propria iniziativa, settimanalmente per lavorare sulle loro abilità matematiche e rafforzare ciò che vedono nelle classi regolari con il resto dei loro compagni di classe.

Paloma crede che la sua gestione non avrebbe posto senza l’interesse e la partecipazione degli studenti, motivo per cui parla sempre del club come di uno sforzo congiunto e di un lavoro di squadra. “Un obiettivo, insieme agli studenti e alla comunità educativa, è creare spazi di incontro affidabili e sicuri in cui si rafforzino i legami che consentano di smantellare gli stereotipi sull’accesso delle donne all’istruzione superiore e alle scienze, in particolare le scienze. Matematica”.

Ogni lunedì, dopo le 13:30, al termine delle lezioni, gli alunni delle classi 6th-8th si incontrano con l’insegnante Natalia per diverse attività. Le guide sono finanziate dall’Associazione dei Genitori e costituiscono il principale materiale di lavoro. Gli studenti sono raggruppati in tavoli da quattro e siedono per stallo accanto ad altre ragazze della stessa classe, ma l’evidenza è la stessa per tutti. Con schemi da ricordare, laboratori e uno stato del problema da risolvere, lavora per un’ora su argomenti come area e perimetro, mentre l’insegnante dà alcune spiegazioni a tutto il gruppo e poi si sposta di tavolo in tavolo per chiarire dubbi e accompagnare il processo di ciascuno a.

“Le attività sono diverse e la cosa buona è che non ci dicono su quale argomento lavoreremo, ma piuttosto il giorno corrispondente all’incontro con l’attività ci sorprende, ad esempio, quando non sappiamo o non sappiamo non ricordo quale argomento ci viene spiegato in modo positivo. Amo il club”, dice Adriana Sofia a proposito della sua esperienza nelle sessioni del club. E lo consiglio. Proprio come hai deciso di far parte del club per divertimento, altri compagni di classe ha trovato spazio per recuperare, come Alexandra, dalla prima media: “Mi sono iscritta perché non ero brava in matematica e le attività che svolgiamo qui sono molto diverse. sulla classe e mi aiutano a capire meglio”.

Il lunedì successivo, la riunione si tiene alla stessa ora, ma con la nona e l’undicesima elementare che possono partecipare, poiché molti di loro hanno un giorno in più di studio in contabilità e commercio per laurearsi come scapoli della Senna. In questo spazio si conservano le dinamiche dei laboratori, ma Paloma spiega che “parte dei loro bisogni, se mi chiedono di lavorare su temi come il factoring per poter lavorare alla frontiera, lo facciamo; succede con i corsi superiori, perché pensano alle loro classi ed esami Sabre e ai loro progetti professionali.

Nel caso degli studenti dell’ultimo anno, nel club l’insegnante non solo rafforza gli argomenti della classe, ma cerca anche bandi, workshop e attività per promuovere l’ingresso degli studenti nell’istruzione superiore, perché sebbene differisca dai test standard come modalità di valutare le capacità delle studentesse, comprende che è il modo per poter accedere in molti casi all’istruzione superiore, attraverso esami di ammissione, borse di studio o convenzioni sulla base dei risultati di detti test.

“Mi piace che gli studenti possano iscriversi all’università nazionale dai corsi di studio inferiori, dalla prima media, ad esempio, così che si abituino ai moduli, così possano analizzare il tipo di prova e da lì studiare cosa hanno bisogno”, dice l’insegnante.

Con loro cerca anche di portare le uscite educative a un simposio sulla filosofia e l’epistemologia della matematica tenuto dal professor Fernando Zalamia Traba presso l’Università Nazionale della Colombia, come ha fatto in altre scuole, per avvicinare gli studenti alle dinamiche della matematica scolastica , sia universitario che avanzato. In particolare, “L’ideale è fare almeno una visita ogni semestre con gli studenti che vogliono andare, ma dopo la pandemia non siamo stati in grado di farlo perché il governo non ha ancora elaborato l’assicurazione di cui gli studenti hanno bisogno in questo tipo di attività”, spiega Paloma, sperando che entro il secondo semestre di quest’anno potranno recarsi a Bogotá per la lezione di Zalamia.

Spiega l’articolo “La formazione atletica in Colombia: una vista da una prospettiva di genere”, dell’Università Pedagogica e Tecnologica della Colombia. Indubbiamente, il lavoro della professoressa Natalia Paloma è stato diretto nella prima direzione, che è l’allenamento sportivo fin dalla tenera età.

Come risultato di questo processo, ritiene necessario in educazione “valorizzare gli spazi in cui partecipano volontariamente, perché è difficile generare esperienze significative per gli studenti in modo compulsivo. Se, ad esempio, ami la biologia, ma scarsamente in matematica, il modo in cui funziona è La sua disciplina ti porta a un impegno per la matematica e non c’è alcuna possibilità di approfondire ciò che ti appassiona. “

Inoltre, spiega, le dinamiche del club consentono agli studenti di collaborare, perché la routine della scuola spesso incoraggia la competizione per i voti, ma poiché questo spazio è volontario e senza voti cambia l’ambiente, tutto è profitto e anche il loro atteggiamento. Sono diversi, si creano spazi di condivisione sicuri”.

Sebbene il Club delle donne che apprendono la matematica continui a integrarsi nella Scuola di Santa Maria de Obate, il progetto è che possa crescere e lasciare l’istituzione al comune, per creare uno spazio nella Casa della Cultura per loro, per i giovani e donne che vogliono imparare la matematica e intraprendere carriere STEM, come Adriana, che mira a studiare ingegneria meccatronica o robotica.