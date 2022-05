Thiago PZK e Ozuna annunciano la loro collaborazione e rivoluzionano la scena musicale urbana | LOS40 Urbano

Non sei pronto per quello che verrà dopo 2 giugno. Tiago PZK e Ozuna lanceranno la loro collaborazione. Sì, lo hai letto correttamente: Thiago BZK S ozono.

L’argentino e il portoricano uniranno le loro voci in una canzone che siamo sicuri sarà presto un successo. Sì davvero. Il suo titolo è sconosciuto al momento, quindi dobbiamo aspettare che uno di questi due artisti lo riveli.

Era un traduttore parlare d’amore Chi ha condiviso la buona notizia con i suoi follower sui social media. Ha condiviso una foto con “Light Black Man” in cui entrambi appaiono accanto a un’auto di lusso gialla. Sembra che la loro collaborazione arriverà anche con un video.

La notizia ha fatto una vera rivoluzione tra fan e colleghi degli artisti. Tra le risposte, infatti, si possono leggere messaggi di sentimento di altri artisti, che già aspettano con ansia l’arrivo del 2 giugno. “Paura del mondo”, dice Gea. “Hitazoo”, aggiunge Emilia. Kodigo, che è anche un cenno nella scena rap argentina, ha aggiunto alcuni emoji fumanti che chiariscono che le piattaforme digitali saranno in fiamme non appena questa canzone uscirà.

Ozuna è uno dei più grandi riferimenti di musica urbana a livello internazionale. Le sue canzoni hanno viaggiato in tutto il mondo e si è parlato nelle classifiche. Tutti sanno chi è Ozuna e riconoscono le sue canzoni solo ascoltandole per pochi secondi. Dal canto suo, Tiago PZK fa parte della nuova generazione di artisti che hanno rivoluzionato la scena con il loro talento. Ha dimostrato di avere una grande versatilità musicale, che lo ha portato ad accumulare milioni e milioni di visualizzazioni sui suoi progetti musicali.

L’unione di questi due artisti nella stessa canzone non poteva che portare a un grande successo. Bisognerà aspettare per scoprirlo, ma non c’è dubbio che abbiano generato grandi aspettative tra i loro followers in giro per il mondo. E tu, vuoi sentire cosa hanno preparato Tiago PZK e Ozuna? Il colpo sta arrivando, come indicato dalla compagna Emilia? Non c’è più niente da controllare.