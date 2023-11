Thomas Vogler: “Vedo Van Aert in lotta per il Giro d’Italia 2024”

In un’interessante intervista con Cyclismactu.net, l’allenatore francese Thomas Vogler ha mostrato la sua visione per la stagione 2023 e le prospettive per il 2024. Il dominio di Jumbo è chiaramente francese: Wisma e gli Emirati Arabi Uniti sembrano restare.

Thomas Vogler ha analizzato: “Gli stessi corridori continueranno a dominare. Jumbo e gli Emirati Arabi Uniti hanno grandi ciclisti e li stanno migliorando, ma possono essere sfidati. Non accadrà tra due settimane, ma non dobbiamo arrenderci”. Un triplete alla Vuelta? Non mi sorprende perché sono fantastici. In assenza di Boggar, e nel giorno peggiore di Evenboel, sono forti. Non stiamo parlando di estranei. Quindi per me non è una variante, ma chiaramente non è molto gradevole per il display.

Riguardo al possibile piano di Wout van Aert per attaccare il Giro d’Italia 2024, Voeckler commenta: “Se è al livello del Tour de France 2022, senza dubbio. È stato in testa per tutto il tempo, ed era ancora nella terza settimana, ed è stato quello che ha trascorso la giornata in testa e poi ha colpito lo spauracchio a Howdacom. Dopodiché, penso che la sua determinazione possa essere presa come un messaggio che vuole correre da solo.. Potresti aver sviluppato alcune frustrazioni negli ultimi anni e vuoi essere il leader«.

A proposito del percorso Giochi Olimpici di Parigi, Voeckler parla consapevolmente: “Quando guardi la posizione di Phillipson, per esempio, non è un problema per lui. Poi dipende da come andrà la gara. Credo che un velocista possa essere un campione olimpico, ma lo può essere anche un pugile. La distanza gioca un ruolo importante.