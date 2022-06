Thor Equities Group e Arnaiz investono 40 milioni di dollari in spazi logistici a Madrid

Distretto Industriale e LogisticoReparto Logistica Arnys E lo sviluppatore nazionale di edifici industriali, ha completato l’adeguamento di tre edifici ad uso industriale e logistico del fondo di investimento Gruppo azionario Thor.

Sono circa le tre Progetti pronti Su tre appezzamenti di terreno situati nell ‘”ultimo miglio” di Madrid, in particolare nei comuni Pinto e Torregon de Ardoz. Questo processo è stato Un investimento da 40 milioni di euro.

Il primo si trova su un appezzamento di terreno 17.120 mq nel settore 5 di Bento, Si compone di un edificio per la conservazione e distribuzione degli alimenti precotti, che ha già un contratto di locazione a lungo termine con un’azienda nazionale leader nel settore.

Il secondo si trova anch’esso nel comune di disegnoma in questo caso in Settore 4in piedi su un pezzo di 19900 mq, il cui utilizzo principale sarà lo stoccaggio e la distribuzione di merci secche. La superficie edificata totale è di 8950 mq. Come nel caso precedente, il bene è stato locato a un’importante società del “fai da te”.

Il terzo si trova in Il settore Los Almendros a Torrejón de Ardos, in una delle zone di consegna più popolari in Spagna al momento. Si tratta di un edificio di stoccaggio e distribuzione con una superficie totale 10.750 mq Su un lotto di 19000 mq.

David Hunt-Cuadrado, Managing Partner, Head of Europe at il gruppo azionario, È stato molto soddisfatto del lavoro svolto dalle due società su questi tre progetti: “Questo portafoglio soddisfa le nostre aspettative in quanto riguarda i nuovi edifici ed è perfettamente adattato agli standard richiesti nel settore immobiliare logistico attuale e futuro. Inoltre, siamo molto soddisfatti perché è un piacere vedere che gli asset vengono affittati anche prima che i lavori siano completati. La nostra collaborazione con il dipartimento logistico di ARNAIZ è stata molto buona e la nostra alleanza per lo sviluppo degli asset in Spagna è stata rafforzata”.

per questa parte, Roberto Marco, Partner e Direttore Generale del Dipartimento Logistica di ArnaizHa spiegato: “Siamo molto lieti di essere stati in grado di consegnare questi tre edifici che rispettano le scadenze e i budget concordati con Thor, soprattutto in questi tempi in cui l’elevata situazione inflazionistica non aiuta. La posizione è eccezionale e abbiamo sempre creduto che un buon prodotto con una posizione strategica dovrebbe generare affari per tutte le parti. Attraverso questa attività, rafforziamo la nostra joint venture con Thor Equities e ci consente di stabilire entrambe le parti come punti di riferimento nel mercato della logistica dell’ultimo miglio di qualità. “

Questa operazione fa parte dell’alleanza strategica raggiunta dal fondo di investimento Thor Equities Group e dal suo partner locale in Spagna Arnaiz per investire e promuovere nuovi progetti nel mercato immobiliare. Entrambe le società hanno recentemente annunciato la creazione di “Madrid One” a Fuenlabrada (Madrid), a Banca datir investimenti per 600 milioni di euro.

Entrambe le società stanno già lavorando ai seguenti progetti nell’ambito del loro accordo strategico. Nei prossimi mesi avvieranno così lo sviluppo di altri 23.000 metri quadrati di superficie totale edificabile, sempre nella Comunità di Madrid, questa volta a Villaverde (Madrid), Coslada e Mico, con un investimento di circa 28 milioni di euro.