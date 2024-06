Thyssenkruup lancia un appello di soccorso: “Se non agiamo, la produzione di acciaio in Germania come la conosciamo cesserà di esistere” | un lavoro

Thyssenkruup, storico colosso dell’acciaio, lancia l’allarme: teme per il futuro del business dell’acciaio in Germania. Il business degli altiforni e dei laminatoi sono le radici storiche dell’azienda, che conta circa 27.000 dipendenti in questo settore ed è il più grande produttore di acciaio del Paese. “È essenziale che la Germania e l’Europa mantengano la loro industria siderurgica. L’acciaio è all’inizio di molte catene di valore. Dal punto di vista macroeconomico, un’industria siderurgica competitiva è indispensabile, anche per ragioni di flessibilità e indipendenza EL PAÍS durante un’intervista In videochiamata è Miguel Angel López Borrego, amministratore delegato di Thyssenkruup “Se non agiamo, la produzione di acciaio in Germania come la conosciamo cesserà di esistere. Ecco perché sono necessari grandi cambiamenti, sottolinea.

Il governo tedesco e lo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove ha sede l’azienda, sostengono la riconversione ambientale delle acciaierie con circa 2 miliardi di euro. Tuttavia, non è sufficiente. Il gruppo prevede di ridurre la produzione di acciaio e ha deciso di vendere parte della sua divisione acciaio a EPCG, una società di proprietà del miliardario ceco Daniil Kretinski. Nello specifico, il consiglio di sorveglianza della Thyssenkrupp ha deciso, contro il voto dei dipendenti, di vendere inizialmente il 20% delle azioni di Steel Europe, nome dato alla sua divisione siderurgica. Il fattore decisivo è stato il doppio diritto di voto del presidente del consiglio di sorveglianza Siegfried Russwurm. EPCG acquisirà successivamente un ulteriore 30% creando così una joint venture paritetica con Thyssenkrupp a condizioni paritarie. Nell’anno finanziario 2022/2023, la divisione acciaio ha realizzato un fatturato di 12,4 miliardi di euro e un risultato operativo (ebit) di 320 milioni di euro.

Questa decisione rientra nei piani di risparmio del gruppo, poiché i tempi in cui la Germania era il centro della domanda mondiale di acciaio sono ormai lontani. A ciò si aggiunge il fatto che non può più fare affidamento su fonti energetiche a basso costo come il carbone nazionale. Inoltre, l’azienda ricorda che Thyssenkrupp non è solo acciaio. Si tratta di un gruppo industriale con diversi settori di attività e circa 100.000 dipendenti, per cui si vuole evitare che il settore dell’acciaio continui a esercitare pressioni su altre attività.

In totale Thyssenkrupp gestisce quattro altiforni a Duisburg. Altri due appartengono alla Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), una joint venture con i concorrenti Salzgitter e Vallourec. Insieme producono circa 11,5 milioni di tonnellate di acciaio all’anno nel bacino della Ruhr, in gran parte per il settore automobilistico. Tuttavia, questo settore necessita di minori quantità di acciaio, poiché la mobilità elettrica ricerca materiali più leggeri. “La Thyssenkrupp è strettamente legata all’industria automobilistica, quindi qualsiasi cambiamento della domanda avrà naturalmente un impatto molto forte sull’utilizzo delle nostre capacità”, afferma il manager, nato a Francoforte ma con cittadinanza spagnola.

Negli ultimi tre anni Thyssenkrupp ha venduto in media 9-9,5 milioni di tonnellate di acciaio. La domanda è troppo bassa e i costi sono troppo alti. L’azienda deve affrontare la crisi dei prezzi energetici derivante dall’inizio della guerra in Ucraina e l’aumento delle importazioni di acciaio dall’Asia, quindi la ristrutturazione era una questione di tempo. “Con la riorganizzazione di Thyssenkrupp Steel, che il consiglio sta attualmente sviluppando, ci troviamo di fronte a questa nuova realtà”, afferma Lopez. Ha aggiunto: “L’emendamento mira a ridurre la capacità produttiva da 11,5 milioni di tonnellate a un carico di spedizione fino a 9,5 milioni di tonnellate all’anno”. Di conseguenza ci saranno anche “perdite di posti di lavoro che non possono ancora essere misurate”, come annunciato qualche settimana fa da Thyssenkrupp Steel Europe e ammesso dallo stesso manager. “Il comitato esecutivo della Steel sta sviluppando un piano d’azione che si tradurrà in misure concrete di ristrutturazione. Queste questioni saranno ovviamente discusse con i rappresentanti dei lavoratori”, risponde, senza voler entrare in ulteriori dettagli.

Il comitato aziendale e il sindacato IG Metall hanno già dichiarato guerra a Lopez Borrego per la questione, temendo che il gruppo cerchi di uscire dal business dell’acciaio a scapito dei lavoratori. Lo accusano anche di mancanza di trasparenza nei negoziati con Kretinsky. Qualcosa che nega. “Manteniamo e continueremo il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori. Ciò vale sia per le riunioni periodiche dei comitati che per le conversazioni informali. Rispettiamo tutti i contratti esistenti e il nostro obiettivo dichiarato resta quello di evitare i licenziamenti. “È sempre stato così alla ThyssenKrupp e non vogliamo cambiarlo adesso.”

Neutralità delle emissioni

L’amministratore delegato insiste che ci deve essere una via d’uscita. “Abbiamo bisogno di una soluzione sostenibile, non prima o poi, ma adesso la situazione non migliorerà da sola, anzi”, ha avvertito “Il nostro obiettivo comune è creare un acciaio ad alte prestazioni, redditizio e orientato al futuro azienda, che riduce i costi di decarbonizzazione a un livello più competitivo e accelera la transizione verde verso la neutralità delle emissioni”.

Nell’ambito di questi piani, l’Esecutivo valuta positivamente il mercato spagnolo perché soddisfa “buone condizioni perché lì si possono produrre energia rinnovabile e idrogeno a prezzi competitivi”. “Ci aspettiamo una forte crescita perché in Spagna si stanno costruendo molti impianti per convertire l’energia rinnovabile in altri tipi di energia”. I piani della ThyssenKrupp arrivano in un momento in cui l’economia tedesca è ancora molto debole. Il governo prevede una crescita dello 0,3% per l’anno in corso e gli imprenditori tedeschi chiedono un intero piano di misure – come la riduzione della burocrazia, il miglioramento della digitalizzazione e la modernizzazione della rete ferroviaria per trasportare le merci in modo più efficiente – e ricordano l’importanza del fatto che la Germania sia un paese paese industriale. Esportatore e innovativo. “La produttività in Germania deve migliorare. Dobbiamo sederci con il governo e discutere come possiamo rendere l’economia più produttiva”, conclude.

