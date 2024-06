Ti consente di creare qualsiasi cosa, dalle pagine Web ai giochi (ed è gratuito)

Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic è disponibile su Claude Chat

I clienti aziendali possono accedervi anche tramite l’Application Programming Interface (API).

L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) si sta sviluppando a una velocità vertiginosa. Poco più di un anno e mezzo fa, OpenAI ha introdotto per la prima volta ChatGPT. Il chatbot è stato così impressionante che l’azienda guidata da Sam Altman si è rapidamente posizionata come tale Un leader nel settore. La concorrenza però non si è fermata sugli allori e alcune soluzioni sono davvero interessanti.

Ho appena presentato Anthropic, un’azienda fondata nel 2021 da ex dipendenti di OpenAI Claude 3.5 Sonetto. Stiamo parlando di un modello linguistico di nuova generazione che mira a eguagliare o migliorare GPT-4o sotto diversi parametri. Anche se dobbiamo stare attenti quando valutiamo le prestazioni di un modello in base ai benchmark, le ultime novità di Anthropic sembrano molto promettenti.

Claude 3.5 Sonnet può creare un sito Web o un gioco per te

Come possiamo vedere nella tabella seguente, Claude 3.5 Sonnet supera GPT-4o in sette benchmark su nove. Sebbene la differenza non sia significativa, da allora è una caratteristica evidente Prende il meglio di OpenAI. Ciò diventa ancora più evidente se consideriamo che il Claude 3.5 Sonnet è un modello di medio livello. Anthropic dovrà aggiornare in futuro la sua famiglia Opus, che è più ambiziosa.





In effetti, il Sonetto di Claude 3.5 si comporta meglio su tutti i criteri rispetto al Claude 3 Opus. Probabilmente ti starai chiedendo in cosa si traduce tutto questo. La risposta, secondo i suoi creatori, è che ha una maggiore capacità di scrivere e compilare codice. Quest’ultimo può essere molto utile per i clienti aziendali che accedono a un modello AI Tramite API Per gestire le applicazioni legacy.

Il modello ha anche una maggiore capacità di comprendere grafici e tabelle, nonché di copiare testo dalle immagini. I miglioramenti non finiscono qui, poiché nei nostri test abbiamo notato che è stato programmato per quello Interagisci in modo più umano Ha anche un senso dell’umorismo che molti potrebbero trovare divertente. Come se ciò non bastasse, include una funzione chiamata artefatti.

Anthropy cerca di arricchire l’interazione con CloudChat. Non è un segreto che ChatGPT possa aiutarci a creare pagine web ed è anche in grado di interpretare documenti per creare grafici e tabelle. Artifacts porta tutto questo al livello successivo, mostrandoci cosa stiamo facendo in una finestra laterale. La sua capacità di creare grafica interattiva, immagini SVG e persino giochi è sorprendente.

Come iniziare a creare una pagina web o grafica con Claude AI?

Le possibilità che ci offre l’ultima versione di Anthropic sono enormi, ma qui vedremo come iniziare. Successivamente, ogni utente può dare Scatena la tua immaginazione Per creare le tue creazioni o adattare lo strumento alle tue esigenze. Il primo passo è effettuare il login claude.ai. Dopo la registrazione dobbiamo fare clic sull’icona del profilo nell’angolo in alto a destra ed effettuare l’accesso Anteprima delle funzionalità.

dentro Anteprima delle funzionalità Troveremo artefatti. Se vogliamo, possiamo attivare questo strumento sperimentale spostando l’interruttore su “On”. D’ora in poi potremo utilizzare le funzionalità avanzate del chatbot. Possiamo chiederti di creare un granchio in grafica vettoriale per una rappresentazione semplificata di un edificio con finestre che si illuminano quando ci passi sopra con il mouse.

Possiamo anche caricare l’immagine di un documento Excel su Claude Chat per analizzarlo e creare un grafico interattivo. Allo stesso modo, possiamo utilizzare lo strumento per Creare un sito web Oppure un semplice gioco. Faremo tutto utilizzando il linguaggio naturale e lo schermo diviso con il risultato. Una volta che il nostro progetto è pronto, possiamo utilizzare il pulsante “Scarica file” per salvarlo sul nostro computer e continuare a lavorare.

Claude 3.5 Sonnet e Artifacts sono disponibili gratuitamente su Claude Chat, ma con limitazioni. Possiamo inviare un certo numero di messaggi. Una volta esaurito, dovremo attendere diverse ore affinché il sistema ci permetta di interagire nuovamente con esso. Inoltre, il modello di intelligenza artificiale di base funzionerà a una velocità inferiore rispetto a quella che avremmo avuto se avessimo un abbonamento a pagamento di 20 dollari al mese.

