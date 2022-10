Ti diciamo come farlo passo dopo passo

Conferma la chiusura stadi È ancora uno degli eventi dell’anno che ci ha lasciato il maggior impatto, da allora A gennaio dovremo dire addio a Google. Ciò ha spinto gli utenti a chiedersi cosa sarebbe successo ai loro giochi Aziende come Ubisoft Ne ho già parlato, tipo Ho appena fatto CD Projekt RED.

In caso di gioco Film Cyberpunk 2077 In Stadia puoi stare tranquillo, perché il tuo gioco non andrà perso nel limbo e tu puoi Trasferisci senza problemi su qualsiasi sistema, sia su PC che nella sua versione console. Il processo è un po’ lungo, sì, ma i passaggi non sono affatto complicati.

Stadia chiuderà il 18 gennaio 2023, quindi hai ancora tre mesi per spostare il gioco sulla piattaforma di tua scelta. Qualunque, Ti diciamo cosa fare:

Esporta il gioco Stadia su PC

Poiché il gioco è archiviato nel cloud, devi accedervi Google da asporto Lo stesso account che hai su Stadia.

Nella sezione per creare una nuova esportazione, devi rimuovere tutte le opzioni indicate e selezionare solo “Stadia”.

Nel passaggio successivo puoi scegliere il metodo di esportazione e scegliere “Esporta una volta” come “.zip” e dimensione 2GB prima di procedere.

Una volta creata e scaricata l’esportazione, dovrai cercare il file nel luogo che hai indicato per scaricarlo ed estrarne il contenuto.

I file verranno archiviati nel percorso”… / Da asporto / Stadia / GIOCHI / SALVA_GIOCO /‘, ma è possibile che ci siano anche salvataggi di altri giochi là fuori.

Salva i giochi all’interno dei file, quindi devi estrarli in cartelle separate.

Per utilizzare i file nella versione PC, è necessario copiarli e incollarli nel seguente percorso”%profiloutente%\Giochi salvati\CD Project Red\Cyberpunk 2077‘, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Trasferisci il gioco da PC a PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S