Ti farà dimenticare Waze

Anche se Android Auto ti consente di utilizzare un’ampia gamma di app mobili sul touchscreen della tua auto, ce n’è un’app in particolare che dovrebbe essere sempre lì: Google Maps. Nessun’altra app è così ben integrata in Android Auto, con funzionalità progettate per essere utilizzate durante la guida per portarti a destinazione senza problemi e in sicurezza.

Tuttavia, sono ancora molti gli automobilisti che preferiscono utilizzare il grande “concorrente” di Google Maps: Waze; Mettiamo la parola “concorrente” tra virgolette, perché in realtà entrambe le app appartengono a Google e quindi i loro team di sviluppo si ispirano costantemente a vicenda. Negli ultimi mesi abbiamo visto le funzionalità di Google Maps arrivare su Waze e viceversa.

È il caso della nuova funzionalità rilasciata da Google Maps: Rapporti di percorso. Grazie al nuovo pulsante che apparirà nell’angolo in alto a sinistra, gli utenti ora hanno la possibilità di inviare avvisi al resto degli automobilisti che condividono la strada con loro, in modo che possano stare più attenti o prendere una strada diversa.

In effetti, è molto simile alla funzione Star di Waze, che dispone di una vasta comunità di conducenti che si aiutano a vicenda per evitare problemi durante un viaggio.

Nel caso di Google Maps, il sistema consentirà di avvisarci di vari eventi che potrebbero influire sulla guida e sulla nostra sicurezza. Ad esempio, è possibile avvisarlo C’è stato un incidente o siamo in un ingorgo; In questo modo, le auto dietro di te potranno rallentare in sicurezza invece di trovare auto che si sono fermate all’improvviso o scendere per evitarle.

Nuovo pulsante per segnalare gli incidenti stradali su Google Maps

È anche possibile avvisare di cose che non rappresentano necessariamente un problema, ma che potrebbero esserlo, come lavori stradali, chiusure di corsie o oggetti caduti sulla strada. Alla fine, gli utenti scoprono che anche loro possono farlo Avviso autoveloxproprio come in Waze, che si aggiunge agli avvisi radar di cui già dispone Google Maps.

Attualmente il nuovo pulsante che consente l’accesso a tali report è attivato solo negli Stati Uniti; Ma col tempo, dovrebbe raggiungere più paesi come la Spagna. Poiché è una funzionalità che può distrarre, Google la sta sperimentando con alcuni utenti prima di espanderla a tutti.