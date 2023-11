Ti manca spazio sul tuo disco rigido per installare CoD Modern Warfare 3? In questo modo puoi ridurre facilmente il tuo peso

Call of Duty Modern Warfare 3la nuova versione della famosa saga FPS di Activision, è ora disponibile e come sempre accompagnata da Dettagli cruciali Per molti giocatori; UN Il peso dell’installazione è eccessivamente elevato Sui dischi rigidi dei nostri computer e console. A causa dell’integrazione incrociata con altri giochi della serie, come Warzone o Modern Warfare 2 (2022), il peso di questo gioco potrebbe aumentare Peso elevato superiore a 200 GB…Vere sciocchezze.

È molto probabile che arriveranno tanti giocatori i problemi Durante l’installazione del gioco a causa di limiti di spazio. Tuttavia, per fortuna, c’è Un modo per perdere questo peso E gestisci i file di installazione in modo da poter giocare Ci vuole molto meno. In questa voce La nostra guida Te lo sveleremo Come lo faccio?.

Se hai già installato Call of Duty Modern Warfare 3 sul tuo PC o console, puoi comunque gestire i file di installazione Libera spazio sul tuo disco rigido E il gioco non occupa molto spazio. Non è necessario disinstallare completamente il gioco, ma puoi farlo Disinstalla alcune parti e modalità specifiche Quelli che sai che non giocherai.

Per questo cosa Si deve Che è quanto segue una volta effettuato l’accesso al gioco:

Da qualsiasi menu di gioco Apri il pannello generale .

. Ora vai a Scheda Impostazioni. (ingranaggio a cono).

(ingranaggio a cono). Nelle seguenti opzioni, inserisci Sezione “Gestione file”. .

. Qui si può Decidi quali contenuti desideri Continuare l’installazione o disinstallare.

Offerte Call of Duty Modern Warfare 3 Integrazione diretta con Call of Duty Modern Warfare 2 E anche Zona di guerra Call of Dutycosì potrai gestire i tuoi file di installazione e, ad esempio, disinstallare completamente Modern Warfare 2 se non sei più interessato ad accedere ai loro contenuti.

Nello stesso modo, se sapessi Se non hai intenzione di giocare alle modalità multiplayer di Warzone, puoi farlo Disinstallatelo per risparmiare un buon numero di gigabyte dallo spazio. Lo stesso vale per la campagna MW3; Se ci hai già giocato e non vuoi tornarci, puoi accedere alla sezione Questo gioco in File Manager ed eliminarlo in modo che non occupi troppo tempo.

Naturalmente, quello che ti abbiamo spiegato Puoi saltarlo Se durante l’installazione iniziale di Modern Warfare 3 decidi esattamente quale gioco vuoi installare, sia su PC che su console puoi decidere se vuoi installare le modalità multiplayer e campagna, oppure Solo una delle due partiPer esempio.