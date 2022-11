Ti mancherà? Amazon ha abbassato questo iPad Air 2022 di oltre 160 euro

Questo è un punto a favore di Apple, che produce la stragrande maggioranza dei suoi componenti elettronici in paesi asiatici come Taiwan, Cina e India. L’azienda comprende che, poiché farà un investimento significativo, il modo migliore per fidelizzare i propri utenti è offrire loro prodotti di qualità.

Molte persone pensano che i prodotti Apple, in generale, siano molto costosi per quello che offrono rispetto a prodotti simili di marchi concorrenti. Certo, il brand Apple non è dei più economici, tutt’altro, ma i suoi dispositivi sono chiaramente tra i migliori che si possano trovare sul mercato.

Questo iPad Air 2022 in particolare, oltre alla sua offerta del 14% su Amazon, è un chiaro esempio che i prodotti Apple sono di altissima qualità.

Ha una capacità di archiviazione di 256 GB retina liquidaTecnologia True Tone da 10,9 pollici per una gamma di colori più ampia rispetto a molti dei suoi concorrenti. Inoltre, grazie alla pellicola antiriflesso inclusa, puoi goderti tutti questi colori senza fastidiosi riflessi e sfarfallio.

Risparmia oltre € 160 su iPad Air 2022n

Prima di concludere, vale la pena evidenziare la famosa privacy policy che Apple segue con i propri clienti. Non solo proteggerà i tuoi dati come se si trovassero in un labirinto sotterraneo all’interno di un labirinto nel deserto, ma ti fornirà sicurezza come nessun altro marchio fa. Apprezziamo la tranquillità che questo ti dà.

Non possiamo dirvi che l’iPad Air 2022 in vendita da Amazon è il tablet che dovreste acquistare. Questa decisione appartiene a te. Quello che possiamo fare è dirti che è un ottimo dispositivo ed è una buona occasione per approfittare di questo sconto del 14%.

Inoltre, sono sicuro che conosci più di una persona che ha un prodotto Apple. Non mi interessa se è un iPhone, iPad o MacBook. Se ne hai la possibilità, chiedile come si sente al riguardo. Non tardare troppo, perché al momento del reso lo sconto potrebbe non essere più attivo.

Non perdere questa occasione e risparmia più di 160 euro sull’acquisto di un iPad. Con quello che risparmi, cogli l’occasione per fare un viaggio o invita a cena il tuo migliore amico.